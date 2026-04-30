Basilio García Sevilla, 30 ABR 2026 - 10:34h.

El jugador sufre una lesión muscular en su pierna izquierda

Ángel Ortiz, lesionado

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El Real Betis Balompié ha publicado este jueves el parte médico de la lesión de Ángel Ortiz, que revela que el jugador tiene una lesión muscular en su pierna izquierda por la que, con casi total probabilidad, se perderá lo que resta de temporada.

En concreto, el canterano sufre una lesión miofascial en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que viene a enlazarse con la anterior lesión en el hombro sufrida en San Mamés ante el Athletic Club justo antes de Semana Santa, que le ha dejado en el dique seco durante prácticamente durante un mes. El extremeño estaba reincorporándose al grupo y tuvo que parar por unas molestias en la pierna, que finalmente han desembocado en una lesión.

Aunque el club especifica que su regreso depende de su evolución, ElDesmarque ha podido confirmar con fuentes especializadas que será harto complicado que Ángel Ortiz vuelva a jugar en lo que queda de temporada, teniendo en cuenta que quedan poco más de tres semanas para que se acabe LALIGA EA SPORTS. Se una así a Marc Bartra en la lista de jugadores lesionados que ya volverán a jugar el próximo ejercicio.

Hasta el momento, el protagonismo de Ángel Ortiz en el equipo verdiblanco ha sido intermitente, pues solo ha disputado 13 partidos de LALIGA EA SPORTS, a los que hay que sumar diez más entre la Copa del Rey y la UEFA Europa League. Durante toda la temporada, Manuel Pellegrini ha contado con Héctor Bellerín y Aitor Ruibal por delante suya en la lista de rotación, por lo que es una lesión que no trastoca demasiado los planes del chileno de cara al objetivo de lograr la quinta plaza.

El parte médico del Betis

Depués de su reincorporación completa a los entrenamientos con el grupo tras la lesión de hombro sufrida el pasado mes de marzo, nuestro jugador Ángel Ortiz ha presentado unas molestias en el muslo izquierdo el pasado martes, que tras las pruebas realizadas confirman una lesión miofascial del bíceps femoral de su pierna izquierda.

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Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso del jugador.