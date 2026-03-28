Diego Páez de Roque Madrid, 28 MAR 2026 - 10:00h.

Edu Rodríguez atendió a ElDesmarque en LALIGA Futures

El orgullo de Javi Secano, capitán del Real Betis, tras vencer al Sevilla en LALIGA Futures: "Los derbis se juegan para ganar"

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El Real Betis está siendo una de las grandes sensaciones del Mundial sub12 de LALIGA Futures. El equipo verdiblanco empezó el torneo con algo de dudas tras el empate ante el Atlético de Madrid, pero estas se resolvieron en el segundo día del torneo.

Tenían una complicada papeleta por delante, con dos enfrentamientos clave contra el Sevilla y el Real Madrid, pero supieron solventarlos con un juego muy serio demostrando tener las ideas muy claras sobre el césped de Brunete.

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De esta forma, el Real Betis selló virtualmente su clasificación a los cuartos de final, teniendo pendiente el último partido contra el Wydad, a quienes vencieron por 3-0, pasando así como primeros de grupo.

Con un bloque sólido, además de varios jugadores extranjeros en el equipo, el Real Betis se ha ganado ser considerado como uno de los favoritos a ganar el torneo de LALIGA Futures. Desde ElDesmarque hemos estado con Edu Rodríguez, el Coordinador de Fútbol 7 de la Cantera del Real Betis y uno de los ‘creadores’ del equipo revelación en la fase de grupos.

Las claves de la gestión de una de las canteras más importantes de España

Edu confesó que en lo primero que se fijan para fichar a un jugador para la cantera es el talento, con una cadena entre ojeadores, quienes dan la primera alarma, y los de "oficina central", en Sevilla, puedan decidir si tienen nivel suficiente. "Con el objetivo de que puedan ir tocando el primer equipo poco a poco. Todos los premios que vamos consiguiendo por el camino son recompensas al trabajo y esfuerzo", comentó.

Para diferenciar a los jugadores que comienzan a destacar en las categorías inferiores con los que de verdad tienen talento para llegar al fútbol de élite, Edu destaca que ya tienen "el ojo avanzado", pero siempre pendiente de las evoluciones individuales de cara futbolista.

"No hay una bolita mágica que nos permita saber quién llega a Primera División, se trata de tener muchos jugadores, desarrollarlos a todos para que el día de mañana uno, dos o tres puedan estar en el primer equipo".

En el Mundial sub12 de LALIGA Futures, el Real Betis ha convocado a 3 jugadores extranjeros. El que más está destacando es Candelá, el central camerunés que vio portería contra el Sevilla, Real Madrid y Wydad. Otro de los internacionales es un fijo en defensa, Dino Hodovic, el puñal verdiblanco en la banda izquierda. El último, desde Gibraltar, es el delantero Jasper Wiseman.

"Intentamos tener los mejores jugadores de Andalucía y a partir de los 12 o 13 años, que ya contamos con jugadores con residencia, los chicos que consideramos que tienen condiciones puedan jugar con nosotros".

El Real Betis es un equipo de cantera y lo llevan demostrando año tras año, con múltiples jugadores que suben desde el filial al primer equipo. Actualmente, jugadores como Pablo García o Ángel Ortiz han conseguido tener dinámica de primer equipo con Manuel Pellegrini.

"Son dos chavales muy currantes y son un ejemplo en el día a día por sus ganas, esfuerzos, lucha y entrega. Les hablamos mucho a los niños que tenemos que no vale solo con el talento, sino hay que ser muy currante, muy trabajador, sobreponerse a las adversidades, tener las orejas bien abiertas para escuchar a los entrenadores y poder mejorar en el día a día. Esperemos que la temporada que viene sean otros dos, la siguiente otros dos y que en el futuro podamos tener un porcentaje de canteranos importante en el primer equipo", concluyó Edu Rodríguez.