Diego Páez de Roque Madrid, 26 MAR 2026 - 21:14h.

El Real Betis ha ganado al Sevilla y Real Madrid en el mismo día

Las jóvenes promesas a seguir en el Mundial sub12 de LALIGA FC Futures

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El Real Betis ha sido el gran ganador de la segunda jornada del Mundial sub12 de LALIGA Futures. Debido al número de grupos -4-, a los participantes en cada uno -5-, y al número de días que se disputa la fase de grupos -3-, todos los equipos juegan dos días contra un equipo y uno contra dos clubes. Hoy, los verdiblancos se enfrentaban tanto al Sevilla FC como al Real Madrid.

El conjunto andaluz, en el primer partido del torneo, se enfrentó al Atlético de Madrid y, aunque comenzó perdiendo, consiguió rescatar un punto. Un empate clave para terminar sellando su clasificación virtual a los cuartos de final del torneo de Brunete.

La mañana de este jueves estuvo marcada por el derbi sevillano. La importancia del partido se hizo notar cuando la organización eligió a De Burgos Bengoetxea, el árbitro de mayor prestigio, para dirigir el encuentro.

Fue un partido duro, con muchas interrupciones -la mayoría por faltas- y donde la tensión propia de un derbi sevillano se hizo notar desde el minuto uno. La jugada clave del partido llegó en una acción a balón parado, donde Javi Secano, el capitán del equipo, encontró a Candelá con un saque de banda en largo y donde el camerunés se impuso a la defensa sevillista.

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El capitán del equipo habló para ElDesmarque tras el partido. "Cada derbi hay que vivirlo como si fuese el último y siempre hay que ganarlos. Los derbis se juegan para ganar", dijo el '10' verdiblanco.

El Betis cierra el día ganando al Real Madrid

Tras ganar el derbi, el Betis dependía de sí mismo para lograr la clasificación a los cuartos de final del Mundial sub12, aunque todavía tenía que enfrentarse a uno de los favoritos, el Real Madrid.

Sin embargo, el conjunto andaluz se creció y, con un sistema de juego muy claro, consiguió encontrarle las cosquillas a los de la capital de España. En una jugada similar a la del derbi, aunque esta vez amagando con centrar desde el saque de banda y apoyándose en Dino Hodovic, Javi Secano volvió a conectar con Candelá para abrir la lata.

Poco después, y justo antes del descanso, Jesús Heredia se plantó ante Martín Casillas Carbonero para poner el 2-0 que no se volvería a mover.

Con esta victoria, el Real Betis se coloca líder del grupo y sin necesidad de mirar a los demás partidos para conseguir la clasificación a los cuartos de final. Además, mañana cierra la fase de grupos enfrentándose al Wydad de Casablanca, el rival más flojo que ya ha recibido goleadas de los otros participantes.