Diego Páez de Roque Madrid, 24 MAR 2026 - 20:08h.

Brunete albergará el Mundial sub12, como ya ocurrió hace 30 años

Mediaset Infinity y ElDesmarque emitirán gratis los mejores partidos de la Copa del Mundo Gañafote

Compartir







Este martes ha tenido lugar la presentación del nuevo torneo de LALIGA Futures, que en esta semana previa a Semana Santa albergará el Mundial sub12. 30 años después del mítico torneo donde salieron algunos de los mejores jugadores del fútbol español, como Andrés Iniesta o Fernando Torres, el campeonato que durará desde el miércoles 25 hasta el domingo 29 de marzo, volverá a tener lugar en Brunete.

A las 18h, todos los equipos han sido presentados en el Campo Futbol Los Arcos, donde se llevará a cabo todo el torneo. Entre los participantes, destacan los clubes españoles como el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Betis, Valencia, Villarreal y RCD Espanyol.

PUEDE INTERESARTE Equipos, calendarios y horarios de los partidos de la Copa del Mundo Gañafote 2026

Pero, como todo Mundial, este contará con equipos de todo el planeta. En los grupos de los españoles jugarán el Shanghai Port, de China, y el Wydad Casablanca, de Marruecos. Pero no son los únicos internacionales, ya que por parte de América participarán Palmeiras, Flamengo, Boca Jrs, River Plate e Inter de Milán, mientras que del resto de Europa harán lo propio Inter de Milán, Bayer Leverkusen, PSG, Arsenal y Galatasaray.

La fase de grupo tendrá lugar el miércoles, jueves y viernes, con partidos de futbol 7 de 12 minutos de duración cada parte. El sábado se disputarán los cuartos de final y las semifinales, siendo estas últimas de 15 minutos. El tercer y cuarto puesto se decidirá a primera hora del domingo para cerrar con la gran final, que tendrá una duración de 20 minutos por parte.

PUEDE INTERESARTE La LIGA EDUCA presenta su exitoso proyecto formativo a ElDesmarque

Para celebrar la inauguración del torneo, se llevó a cabo un partido de exhibición entre la Selección Española y un equipo formado por jugadores del resto del mundo entre los jugadores participantes. En cuanto al combinado español, Vicente del Bosque y José Antonio Camacho fueron los encargados de dirigir a los jóvenes futbolistas, mientras que Schuster hizo lo propio con los internacionales.

España vs Resto del Mundo

En el encuentro se pudo ver a algunas de las grandes promesas del Mundial sub12. En el equipo español destacaron algunos hijos de exfutbolistas, como Martín Casillas, hijo de Iker Casillas, o Ethan Balboa, hijo de Javi Balboa. Además, el equipo lo formaron jugadores de todos los equipos, como Hugo Martínez (Atlético de Madrid), Marc Ribera (Barcelona), Jan Trasserra (Espanyol), Carlos Martín (Sevilla), Álex Ferrer (Valencia), Dino Hodovic (Real Betis) o David Ursu (Villarreal).

En cuanto a los jugadores del resto del mundo, Bernd Schuster tuvo a su disposición a futbolistas como Hazma Sylla, del PSG, Julián Yema, del Inter de Miami, Mateo Nicolás Parera, de Boca Jrs, o a su nieto Sami Maldonado Schuster, de River Plate.

El partido comenzó con varios acercamientos de los dos equipos, pero fue Ethan Balboa quien abrió la lata tras una gran asistencia de David Sánchez, demostrando así su buena química forjada en el Real Madrid.

El segundo tanto del combinado español llegó tras un gran centro desde el córner que remató a las mil maravillas David Ursu, del Villarreal, justo antes de que De Burgos Bengoetxea, árbitro del encuentro, pitase el final de la primera parte.

La goleada la aumentó Javier Secano, del Real Madrid, con una gran jugada de recortes al borde del área rival, y seguidamente David Ursu logro su doblete particular tras una acción de velocidad de desborde de Hugo Martínez, del Atlético de Madrid. Su compañero en el equipo rojiblanco, Pablo Espinosa, cerró la manita.