Celia Pérez 11 MAY 2026 - 14:56h.

El francés acudió a Valdebebas esta mañana

Kylian Mbappé sigue echando pulsos y mandando mensajes al Real Madrid y la afición se harta

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Kylian Mbappé está en el punto de mira. Y es que en la última semana el ariete francés ha dinamitado su imagen ante miles de seguidores después de que fuera cazado de viaje en plena lesión, por la que no pudo estar en el Clásico, y que le deja muy cuestionado con respecto a su compromiso con el club blanco. Las risas a la salida del entrenamiento y las molestias en la rodilla que siguen dejándolo fuera las convocatorias, le han llevado a un situación bastante crítica en el Real Madrid.

Pese a todo lo que le está cayendo a Mbappé, él hace caso omiso y utiliza sus redes sociales para tratar de revalidar su compromiso con el club, como mostraba ayer viendo el partido en su casa después de haberse perdido el encuentro al recaer de su lesión. A dicha , se une otra de esta mañana en la que aparece en el gimnasio de Valdebebas, a donde acudió a entrenar a pesar de que Álvaro Arbeloa dio libre a la plantilla.

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De momento, el francés siguió trabajando en su recuperación, al acudir a la Ciudad Deportiva este lunes a ejercitarse en el día libre a la plantilla tras la derrota en el Clásico. A Mbappé le queda un objetivo por cerrar esta temporada. Menor, individual, pero un objetivo. Acabar como máximo goleador de LALIGA. Algo que parecía tener encaminado con sus 24 goles, pero sus ausencias y el buen estado de forma del kosovar Vedat Muriqi en el Mallorca, que marcó el fin de semana y suma 22 tantos, hace peligrar este honor.

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Por ello, Mbappé apura en su recuperación, con el partido ante el Real Oviedo el domingo en el Santiago Bernabéu como primera prueba de su podrá volver a jugar o no esta temporada. Un partido que, además, será un plebiscito a los jugadores por parte de la afición tras cerrar la temporada en blanco.