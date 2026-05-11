Varios jugadores del Real Madrid no soportan la actitud de Mbappé: "Ha perdido el respaldo"

Javi Rayo 11 MAY 2026 - 14:08h.

Los últimos gestos públicos de Mbappé han dinamitado la relación con sus compañeros de vestuario

Ya puedes ver en Mediaset Infinity el episodio completo

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Mbappé ha provocado un cisma tanto dentro como fuera del vestuario del Real Madrid. Los madridistas se han casado de que lleve meses priorizando el bien personal por delante del bien del club. Sus vacaciones en Italia, las risas a la salida del entrenamiento y las molestias en la rodilla que siguen privándole de entrar en las convocatorias han provocado el hartazgo de hasta sus propios compañeros. Incluso no es una quimera pensar que el crack francés no vuelva a vestir de corto esta temporada. Jorge Picón desvela en el último episodio del Desmarket cómo está la situación con el ex del PSG.

"Mbappé está mandando mensajes con toda la conciencia del mundo"

"Si tuviese que apostar, diría que no va a jugar el próximo partido (ante el Real Oviedo en casa) y que jugará el último ya fuera de casa, fuera del Bernabéu. Yo creo que Mbappé no va a querer pasar por el escarnio público, va a hacer lo posible para no estar en ese partido, a sabiendas ya de que hay gente en la plantilla que no soporta la actitud que está teniendo en este final de temporada. Ese es uno de los problemas profundos que tiene que asumir el Real Madrid, tiene que asumir que tiene un jugador que ha venido aquí con la idea de ser líder, seguramente porque es lo que le vendieron, y que en cuestión de dos temporadas, por su culpa, dentro de que el club evidentemente le ha respaldado en muchas de sus decisiones, por su culpa, ha perdido el respaldo de muchos de los integrantes de esa plantilla, gente incluso que tenía muy cerca Mbappé, porque ha tomado decisiones de dejar a un lado el equipo, que para un futbolista, te lo puedo decir, y para un entrenador es lo más importante, por cuestiones personales", asevera Jorge Picón.

Para Jorge Picón, Mbappé subió el polémico story viendo a su equipo caer en el Clásico "con toda la conciencia del mundo" y los mensajes que manda "han calado en el vestuario".