Jorge Morán 05 MAY 2026 - 16:32h.

El francés se marchó con Ester Expósito

Mbappé entrena en solitario en el día libre del Madrid y su entorno le defiende de las críticas: "Interpretación exagerada"

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Kylian Mbappé está en el punto de mira del madridismo. El francés está de nuevo lesionado y sus ausencias con el Real Madrid empiezan a ser más que comunes. A esto se le suma que el equipo juega mejor cuando él no está y que cada vez protagoniza más polémicas extradeportivas, como su último viaje junto a Ester Expósito.

Quince minutos antes de que comenzara el encuentro entre el Real Madrid y el Espanyol, con los blancos jugándose el título de LALIGA EA SPORTS, el francés fue cazado aterrizando en Italia. En concreto, Mbappé se marchó junto a la actriz española a Cagliari, en mitad de su recuperación. Y esto no ha gustado nada entre el madridismo.

El madridismo opina del viaje de Kylian Mbappé

Aunque el jugador tenía permiso del club y de su entrenador, la polémica no ha dejado de perseguirle. Su poca implicación con el equipo en las últimas semanas ha puesto al francés en el punto de mira y ElDesmarque ha salido a las calles a preguntar al madridismo sobre este viaje.

"Lo mismo que ha hecho él lo han hecho otros futbolistas. Lo único que no ha sido discreto", comienza defendiéndole un hincha. Pese a ello, este mismo aficionado señaló a su salario. "Además es el jugador mejor pagado del Real Madrid, tiene que dar ejemplo al resto de sus compañeros", opina.

Una opinión que comparten otros aficionados merengues en las puertas del Bernabéu, apuntando que el francés no escogió un buen momento para marcharse de viaje. "Me parece mal. Habrá tenido permiso, pero hay que estar a las buenas y en las malas", explica un socio del Real Madrid.

Incluso algunos recuerdan otra polémica así con un futbolista que pasó por el club blanco. "Eso me parece mal, hace tiempo paso con Cristiano y se fueron de fiesta después de perder un derbi. Hay que tener respeto por el equipo", zanjó.