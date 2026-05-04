El delantero, foco de críticas de la afición tras su polémico viaje con Ester Expósito

"Florentino Pérez es quien consiente lo de Mbappé"

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La afición del Real Madrid está cansada de Kylian Mbappé. O al menos una parte importante de su hinchada. Durante las últimas horas, las redes sociales oficiales de la entidad se han llenado de mensajes pidiendo la salida del francés, una situación marcada por sus polémicas vacaciones con su Ester Expósito durante los últimos días mientras el resto de compañeros preparan el partido ante el RCD Espanyol, que no pudo jugar por lesión.

El mensaje es contundente y se puede ver en cualquier publicación del club: "Fuera. Mbappé out", reza un montaje que se ha hecho viral en las redes, pidiendo de forma más que evidente la salida del delantero.

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Críticas contra Mbappé tras sus vacaciones con Ester Expósito

Las críticas contra Mbappé se han disparado en las últimas horas. No estuvo presente en el partido en el RCDE Stadium y, de hecho, estaba aterrizando en Madrid mientras sus compañeros realizaban los ejercicios de calentamiento en el estadio perico. Este lunes volvió al trabajo en Valdebebas y, a la espera de ver cómo avanza en las próximas horas, tiene el cartel de duda para el Clásico del próximo domingo en el Camp Nou.

En los días previos, se fue de vacaciones con Ester Expósito a Italia, disfrutando de unos días de descanso mientras se recuperaba de su lesión muscular, sufrida una semana antes en el partido ante el Betis. Una lesión que ha puesto en duda el compromiso del galo con el equipo blanco, que consiguió una victoria sólida ante el Espanyol gracias a un doblete de Vinicius.

El Real Madrid va a firmar dos temporadas consecutivas en blanco, sin ganar ningún título, que coinciden precisamente con la llegada de Kylian. Sus números individuales son sobresalientes, pero su encaje en el grupo sigue siendo objeto de debate, pues no ha terminado de compenetrarse con Vinícius sobre el césped ni aportar ese plus ofensivo que todos esperaban cuando aterrizó en el Santiago Bernabéu.