Kylian Mbappé confirma una nueva lesión en el Real Madrid: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 12:51h.

Se confirman sus malas sensaciones en La Cartuja

Los partidos que se ha perdido Mbappé esta temporada con el Real Madrid

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El pasado fin de semana, Kylian Mbappé volvía a encender las alarmas. El astro galo, titular ante el Real Betis, pedía el cambio y en el club blanco se temían lo peor. Este lunes, las pertinentes pruebas médicas realizadas al delantero confirman una nueva lesión. Tras dejar atrás toda la polémica que giró en torno a su rodilla, el pichichi de LALIGA EA Sports vuelve a caer.

Corría el minuto 81 de partido en el estadio de La Cartuja cuando Mbappé se dirigió a Álvaro Arbeloa. El futbolista francés, con visibles gestos de dolor, pidió el cambio y el entrenador introdujo en el encuentro a Gonzalo García.

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Con el título liguero a expensas de la confirmación matemática, el Clásico a la vuelta de la esquina y el próximo Mundial comenzando a asomar, Kylian Mbappé enlaza una nueva lesión que condiciona su final de temporada.

Kylian Mbappé confirma una nueva lesión en el Real Madrid

Tras unos días de incertidumbre, este lunes, los Servicios Médicos del Real Madrid han hecho público el diagnóstico de las pruebas realizadas a la estrella merengue. Kylian Mbappé sufre una lesión muscular en su pierna izquierda. Pendiente de evolución, el club no fija su periodo de baja, pero es seria duda para el encuentro ante el FC Barcelona del próximo domingo 10 de mayo.

De esta forma, Mbappé apunta a engordar la cifra de encuentros que se ha perdido esta campaña con el Real Madrid. Actualmente suma siete, donde además de LALIGA EA Sports, también se incluyen encuentros de UEFA Champions League y de la Supercopa de España.

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A continuación el parte médico, al completo: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".