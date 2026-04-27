El precio de Gonzalo García para su salida del Real Madrid

Jorge Morán 27 ABR 2026 - 12:41h.

El delantero podría salir en el próximo mercado de fichajes

Gonzalo, en la rampa de salida: el Real Madrid ya tiene hasta siete pretendientes por su fichaje

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El Real Madrid ya trabaja en la plantilla para la próxima temporada. Después de un segundo año sin títulos, la dirección deportiva tiene claros sus objetivos para el próximo mercado. Pero además de varias llegadas, otros tendrán que dejar la Casa Blanca y uno de los nombres que suena con más fuerza para hacerlo es el canterano español Gonzalo García.

El delantero fue la Bota de Oro del pasado Mundial de Clubes y en un primer momento se ganó el puesto de sustituto de Kylian Mbappé. Tanto que incluso Endrick tuvo que buscar una cesión para tener más minutos. Pero con el paso de los partidos y, sobre todo, con la llegada de Arbeloa al banquillo, las oportunidades para el canterano se han disminuido. Gonzalo tan sólo lleva 1196 minutos esta temporada, marcando seis goles y dando dos asistencias.

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¿Cuánto pide el Real Madrid por Gonzalo García?

Aunque en el club blanco tienen mucha confianza en Gonzalo García, el Real Madrid sabe del interés de hasta siete equipos por su delantero. Con un valor de mercado de 30 millones, según Transfermarkt, la entidad madridista no malvenderá a su canterano y el precio que piden será mucho mayor.

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Según las informaciones del diario AS, un gran equipo italiano habría sido de los primeros en preguntar por Gonzalo García. La respuesta del Real Madrid ha sido la de pedir un precio que ronda los 60 millones de euros, lo que le situaría como la segunda venta más cara de un canterano después de la de Álvaro Morata al Chelsea (80 millones).

Además de este club de la Serie A, otro de los equipos que también habría preguntado por Gonzalo sería el Borussia Dortmund. Según AS, el equipo de la Bundesliga ofreció una cantidad cercana a los 30 millones de euros, menos de la mitad de lo que estaría pidiendo el Real Madrid.