Fran Fuentes 27 ABR 2026 - 11:11h.

El conjunto italiano ya tiene otro interés en la cantera del Real Madrid

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El Real Madrid ya trabaja, enfocado al 100%, en la planificación de plantilla de la próxima temporada. Los próximos pasos del conjunto blanco están más o menos claros, siendo el primero de ellos ejercer la opción de recompra de Nico Paz. El hispano-argentino es una de las sensaciones de la Serie A, suscitando el interés del Inter de Milán y con el Mundial entre ceja y ceja. En este sentido, el periplo del centrocampista apunta a quedarse en dos temporadas en el conjunto italiano, toda vez que su regreso ya está decidido. Junto a Jacobo Ramón, el otro caso de éxito de la mano de Cesc Fàbregas procedente de la cantera blanca, el recién ascendido equipo del norte de Italia entiende que le sale a cuenta y estarían encantados de repetir este proceso con algún joven madridista más. Especialmente, con Jesús Fortea.

Y es que, según informa Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Como 1907 es uno de los equipos interesados en fichar al lateral derecho de la cantera madridista. Sin embargo, no es el único. Y es que otros clubes como el Bayer Leverkusen, donde se desarrolló Dani Carvajal durante una temporada, el Sporting de Portugal o el Ajax, son otros equipos que también han sondeado el fichaje del defensor de 18 años.

Eso sí, según la citada información, no hay nada serio hasta la presente, tratándose todos estos de primeras consultas para conocer la disponibilidad del jugador.

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Jesús Fortea, uno de los proyectos emergentes de la cantera del Real Madrid

Así las cosas, este jugador es uno de los proyectos más firmes de la cantera del Real Madrid. Si bien es cierto que no ha sido titular indiscutible en el Castilla, y que ha participado tanto en la UEFA Youth League como en el Real Madrid C, dada la competencia interna en el filial, sí que fue uno de los que viajó de la mano de Xabi Alonso al Mundial de Clubes. También ha sumado alguna convocatoria con el primer equipo, aunque sin llegar a debutar.

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Del mismo modo, cuando Álvaro Arbeloa ha tenido que echar mano del filial, para el lateral derecho ha contado con David Jiménez, titular en esa demarcación en el Real Madrid Castilla. Sin embargo, pese a que aún anda entre dos aguas en el filial y el C, nadie en Valdebebas es ajeno al potencial que se le presupone. Con apenas 18 años y 1.79 metros de altura, es un lateral con marcadas virtudes ofensivas, destacando su calidad técnica individual y su buen pie en el juego asociativo. Quién sabe los planes que el club tendrá con él, pero su salida para coger minutos y rodaje en el fútbol profesional se contemplan como una posibilidad muy sólida.