Celia Pérez 27 ABR 2026 - 09:07h.

Señala que va más allá de todo lo sucedido esta temporada

El dato que retrata al Real Madrid de Álvaro Arbeloa

Compartir







El Real Madrid afronta un momento complicado de la temporada. Tras un año para el olvido, con la llegada de Xabi Alonso y la posterior salida para dar entrada a Álvaro Arbeloa, y sin ningún título, todo el equipo está bastante cuestionado. Con Vinicius a la cabeza, Santi Cañizares profundiza sobre el problema del club blanco con el brasileño mucho más allá de la presente campaña, señalando que todo viene desde aquel día en el que decidió no presentarse en la gala del Balón de Oro.

"Las estrellas están muy mimadas ahora. ¿Demasiado en el caso de Vinicius? Sobre todo porque él ha provocado la caída de un entrenador en un desafío público ante 90.000 personas el día que ganaba el Real Madrid. Antes que nada provocó la caída de la imagen del Real Madrid a nivel mundial que es más importante. Yo es que aquel día, te lo digo en serio, es la peor decisión ejecutiva el Real Madrid en su historia. A nivel institucional y a nivel interno. Aquel día que no fue al Balón de Oro, para mí, ahí es donde empezó la caída", apuntó el comentarista en Tiempo de Juego.

"Es que probablemente el reto del Vinicius a Xabi Alonso viene de aquello. En ese momento que tú no vas a la gala del Balón de Oro, das esa imagen a nivel mundial, con ese error institucional y ese error ejecutivo, provoca que luego sucedan cosas como la que sucede el día del Barcelona con Vinicius. Recordemos que no es que se enfrente a su entrenador, no. Es que el Madrid en ese momento iba ganando un partido, quedaban pocos minutos por un solo gol frente al Barcelona, su máximo rival, y estaba líder de LALIGA. Era el contexto, no solamente que quitara Vinicius contra el Elche ganando 4-0. No tiene nada que ver la película", añadió Santi.