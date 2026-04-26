Avalancha tras un gol del Real Madrid Castilla en Talavera: caída masiva en la grada

Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 10:42h.

Decenas de aficionados cayeron al suelo en la celebración

El dato que retrata al Real Madrid de Álvaro Arbeloa

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El gol del Real Madrid Castilla en Talavera dejó una de las imágenes más surrealistas del fin de semana. No por lo futbolístico, sino por lo que ocurrió en la grada visitante: una avalancha de aficionados blancos acabó con decenas de personas en el suelo en plena celebración. Un susto enorme… que, por suerte, quedó en anécdota.

Gol, euforia y una caída en cadena

Todo ocurrió en cuestión de segundos. El Castilla marcó, la afición visitante lo celebró con todo… y la estructura de la zona donde se encontraban los seguidores no aguantó.

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El resultado: una caída colectiva que arrastró a decenas de aficionados. Según lo ocurrido, alrededor de 40 personas terminaron en el suelo tras venirse abajo la zona en la que estaban celebrando el gol. Una reacción en cadena provocada por la euforia del momento.

La imagen, tan impactante como inesperada, se viralizó rápidamente en redes sociales.

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Mucho susto pero sin consecuencias graves

A pesar del aparatoso incidente, la mejor noticia llegó poco después: no hubo heridos.

Todo quedó en un susto y en una escena tan caótica como, con el paso de los minutos, casi increíble. Los propios aficionados se reincorporaron sin mayores problemas, mientras el partido continuaba con normalidad. Porque esta vez no pasó nada. Pero pudo pasar.