Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 18:39h.

Con un gol de Óscar Marcos mantienen los ocho puntos de ventaja sobre el Pontevedra

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VigoEl Celta Fortuna se ha asegurado prácticamente la segunda posición del Grupo I de Primera Federación tras empatar en Pasarón. El 1-1 con el que regresarán a Vigo les permite mantener los ocho puntos de ventaja con el Pontevedra. Con solo cuatro jornadas de liga regular por delante los de Fredi Álvarez ya pueden empezar a preparar la fase de ascenso al fútbol profesional, algo que nunca ha conseguido en su historia la entidad celeste, en la que siempre disfrutarán del factor campo. Óscar Marcos, autor del gol, permite a los celestes dosificar fuerzas pensando en esos trascendentales encuentros.

Prueba de nivel para el Celta Fortuna pensando en la fase de ascenso. Los de Fredi Álvarez, con las ausencias de Andrés Antañón y Hugo González, se medían al Pontevedra en Pasarón. Segundo y tercer clasificado del Grupo I. Dos equipos que quieren jugar la temporada que viene en el fútbol profesional, en LALIGA HYPERMOTION. Derbi provincial con más de 200 aficionados celestes en el campo granate.

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Junto a los aficionados del Fortuna estaban en el palco Marián Mouriño y Marco Garcés. Todos ellos tuvieron que ver como el Pontevedra mandaba en los primeros compases. Bajo la batuta de Yelko Pino, formado en A Madroa, los de Rubén Domínguez empezaban a amenazar la meta defendida por Coke Carrillo. Las escasas internadas desde los costados de Pablo Gavián y Jan Oliveras daban profundidad a un Fortuna que no era capaz de conectar con sus delanteros.

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Álex Comparada, otro de los futbolistas del Pontevedra formados en la cantera celeste, intentaba adelantarse a Coke Carrillo. Llegaba antes el meta de Poio al pase de Diego Gómez. No estaba tan acertado el portero en la salida de balón. No lo aprovechaba un Pontevedra que antes de la media hora lograba ponerse por delante en el marcador. Fue en un saque de esquina, uno de los puntos débiles del filial vigués.

Cabezazo en el segundo palo tras córner que dejó muerta la pelota en el corazón del área. Facu Ballardo se anticipó a todos los defensas del Celta. Con un duro disparo superó a Coke Carrillo. Tras una larga revisión, Jaime Ruiz, dio por válido el tanto del Pontevedra al no observar que Álex Comparada, que estaba en fuera de juego, influyese en la jugada.

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Reaccionó el Fortuna en el tramo final. Avisaron Álvaro Marín y Hugo Burcio pero fue Óscar Marcos, ya en el descuento de la primera mitad, quien puso las tablas en el marcador. Internada por banda de Bernard Somuah, que casi llega a línea de fondo. Pase atrás y ahí, el de Vilaxoán, se inventa un disparo al segundo palo al que no pudo llegar Raúl Marqueta.

Con 1-1 arrancaba una segunda mitad en la que Fredi Álvarez daba entrada a Germain Milla por Jan Oliveras. Máxima igualdad en Pasarón. Ni granates ni celestes eran capaces de mandar sobre el verde. Un disparo de Diego Gómez cerca del 60 y una gran intervención de Marqueta tras un disparo de Bernard Somuah buscaban romper las tablas que imperaban en el electrónico.

Fredi Álvarez buscaba darle más velocidad y ritmo a su ataque Adrià Capdevilla y Ángel Arcos. El partido se calentaba tras varios encontronazos. Óscar Marcos veía la amarilla tras revolverse ante un rival. Poco después era Diego Gómez el que era amonestado por irse a por el mediapunta celeste tras notar un ligero empujón en el área. El FVS, solicitado por el Pontevedra al considerar que era pena máxima, no cambió la decisión del colegiado.

Con solo 20 minutos por delante eran los de Rubén Domínguez los que se lanzaban a por el gol. El empate no le valía a un Pontevedra que no recortaba los ocho puntos de ventaja que tenía el Fortuna. Se exponían los granates y con espacios llegaron dos claras ocasiones para el equipo vigués. Álvaro Marín, en dos ocasiones, no pudo darle la vuelta al marcador.

Raúl Marqueta, con una grandísima mano, evitó el tanto de Ángel Arcos. También tenía una muy clara Diego Gómez, pero su disparo se marchaba por línea de fondo. Era mejor el Fortuna con los cambios en un derbi que se fue endureciendo. Álex Comparada se encaraba con Miller. Ninguno era capaz de marcar en un descuento donde las fuerzas estaban al límite.

El Celta Fortuna lograba un valioso empate ante su inmediato perseguidor. Mantenía su ventaja dejando casi certificada su segunda posición en el grupo a falta de cuatro jornadas para que termine la fase regular. Un puesto que le garantiza a los de Fredi Álvarez el factor campo en todas las eliminatorias de la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION.