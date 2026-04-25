Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 16:43h.

El entrenador explicó que "tenemos que, poco a poco, ir asumiendo el rol que tiene que ir adquiriendo"

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VigoEl celtismo sigue en vilo con su capitán, Iago Aspas. El moañés aún no ha decidido si renovará su contrato y continuará una temporada más en activo. A punto de cumplir 39 años el final de su exitosa carrera está cada día más cerca. Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, hizo una larga reflexión de lo qué puede aportar el delantero, qué rol puede desempeñar en el campo y su importancia en el equipo: "A mí me gustaría verlo los 90 minutos en el terreno de juego" pero como reconoció el porriñés "no puede jugar 90 minutos, no está para jugarlos".

Sus buenos minutos ante el FC Barcelona, donde entró al campo en el tramo final, abrieron un debate sobre si Iago Aspas debe jugar más en Liga ahora que el Celta no está jugando competiciones europeas. "A mí se me han hecho cortos todos los partidos que he visto a Iago Aspas jugar. Estaría viéndole jugar todos los días, a todas horas, y esa es la realidad. Pero nos toca gestionar las cargas de un jugador está a punto de cumplir 39, que tiene muchísimos partidos encima, muchísima presión y responsabilidad en sus piernas", respondió Claudio Giráldez.

El entrenador también recordó que "viene también de un pequeño parón y unas molestias en una zona en la que ha tenido ya roturas. Tenemos que cuidarlo, queremos que esté disponible estos seis partidos y, evidentemente, igual que os pasará a todos vosotros, a mí me gustaría verlo los 90 minutos en el terreno de juego y a su mejor nivel; y, si no, a su mejor nivel, que esté ahí".

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Además subrayó Claudio Giráldez que "tenemos que, poco a poco, ir asumiendo el rol que tiene que ir adquiriendo Iago Aspas, y que ha adquirido él mejor seguramente que todos los demás, me incluyo, y que nos cuesta y nos duele muchas veces poder verle tan pocos minutos en el terreno de juego. Pero es la realidad y tenemos que asumirla, intentar que los minutos que tenga en el campo sean de calidad".

Sobre sus suplencias en Liga destacó que "hoy en día, los partidos en los inicios son hiperfísicos. Los partidos están mucho más cerca de situaciones de duelo, de pares, en las que hay muchísimo menos tiempo". De ahí que si apostase por Iago Aspas como titular "probablemente, aunque tenga participación, pueda tener menos incidencia en el juego o un desgaste más en el plano defensivo, y preferimos muchas veces reservarlo para que los minutos sean donde él realmente puede marcar la diferencia".

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Iago Aspas, incapaz de jugar un partido completo

"Ahora mismo la realidad es que Iago Aspas no puede jugar 90 minutos, no está para jugar 90 minutos, y tenemos que ir jugando con que pueda estar disponible y que se pueda encontrar bien cuando sale al terreno de juego", explicó Giráldez.

Sobre cómo gestionar su participación confesó que "no hay una fórmula secreta de lo que vamos a hacer. Es cómo se va encontrando, cómo está, cómo vamos gestionando las cargas, qué va pasando en el partido". "Evidentemente, no es lo mismo que vayamos perdiendo que vayamos ganando, de qué viene de jugar los últimos días, cómo está siendo su sensación. Y eso no significa que esté impedido ni que no pueda jugar; si no, no jugaría", agregó.

El técnico reveló que en estos momentos el capitán "está haciendo un esfuerzo para poder estar disponible con las pequeñas molestias que tiene en esa zona de los gemelos". "Lo que queremos es que esté ahí, que nos pueda dar el mayor número de minutos posibles que estimemos o que podamos, o que él pueda, pero que nos dé calidad, que es lo que queremos y es lo que está dando", agregó el porriñés.

Al estar pocos minutos sobre el campo la percepción sobre su rendimiento puede estar alterada: "A veces vinculamos a que, cuando sale, pensamos que lo está haciendo bien y pensamos que puede hacerlo muchos más minutos, o que el equipo no está ganando y echamos de menos que Iago Aspas haya jugado".

"Cuando ganamos, no nos acordamos de si Iago Aspas ha jugado más o menos minutos. La gestión sobre Iago Aspas ha sido muy parecida a la de todo el año. Los resultados ahora no están siendo buenos y creo que a veces nos acordamos un poquito más de eso", concluyó Claudio Giráldez en una larga reflexión sobre su capitán, Iago Aspas.