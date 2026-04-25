Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 15:56h.

El atacante suma 13 goles y 8 asistencias en 26 partidos con el Celta Fortuna

Alineaciones probables de Villarreal y Celta en la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS

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VigoEl Celta de Vigo ha hecho pública la lista de convocados con la que viajará a Castellón para medirse al Villarreal con motivo de la disputa de la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS. Los de Claudio Giráldez, que han perdido cuatro de lo seis últimos partidos de Liga, buscan reconducir su situación para mantenerse en la lucha por disputar competición europea la próxima temporada. El cuerpo técnico ha decidido convocar a Hugo González, máximo goleador y asistente del Fortuna, en una lista de 24 jugadores en la que no están Williot Swedberg y Matías Vecino.

Hugo González es la gran novedad de la convocatoria del Celta. Del Fortuna también está Andrés Antañón. Dos de los mejores talentos del filial se pierden el derbi provincial ante el Pontevedra que se disputa este sábado en Pasarón. Los de Fredi Álvarez quieren asegurar la segunda posición del Grupo I de Primera RFEF ante su más inmediato perseguidor, al que aventaja en ocho puntos cuando restan cinco jornadas.

Sobre la presencia de Hugo González apuntó el técnico que "es un jugador en Primera RFEF diferencial en muchos aspectos del juego. Tiene muchísimo talento aparte del gol. Es capaz de jugar en la derecha, en la izquierda, tiene mucha pegada, es creativo en pases, en controles. Creo que, en último tercio de campo, es un jugador profesional, es un jugador de nivel, y queremos que vaya adquiriendo el ritmo, la continuidad, en el plano defensivo, en no tener lesiones, que es algo que le ha lastrado en los últimos años".

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Williot Swedberg y Matías Vecino se han caído de la lista por lesión: "Williot y Matías tuvieron molestias en estos días de entrenamiento. Williot no pudo salir a entrenar hoy, Matías ayer en el entrenamiento notó un pinchacito ahí en el aductor". El sueco podría volver en unos días mientras que el uruguayo será baja dos semanas.

Claudio Giráldez tampoco puede contar para este partido ante el Villarreal con Carl Starfelt y Miguel Román. El central sueco sigue entrenándose en solitario a causa de una lumbalgia. Visitará a un especialista ante la nula evolución de su lesión.El centrocampista gondomareño, con una fractura en el pie izquierdo, no jugará lo que resta de temporada. Por decisión técnica se quedan fuera de la lista de convocados Joseph Aidoo y Franco Cervi. Entra Mihailo Ristic en una convocatoria con 24 efectivos.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Sergio Carreira, Javi Rueda, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Marcos Alonso.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui.