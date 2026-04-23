Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 16:04h.

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Rafael Louzán: "No sería entendible que España no fuera sede de la final del Mundial 2030"

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VigoEl presidente de la Real Federación Española de Fútbol Rafael Louzán remarcó que "España tiene capacidad organizativa y probablemente los mejores estadios del mundo" de cara al Mundial 2030, durante el evento 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano. Durante su charla ha pedido a la FIFA que Valencia y Vigo sean sedes del Mundial 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos. "Esperemos que FIFA lo tenga a bien", deseó el máximo responsable del fútbol nacional.

"España es capaz de todo, y de lo mejor, en organización de grandes eventos. España tiene capacidad organizativa y probablemente los mejores estadios del mundo. Es un Mundial donde hay una previsión de 20 sedes, de las cuales once corresponderían a España. Es complejo, pero es una gran oportunidad. Debemos liderar ese Mundial, lo estamos liderando, de hecho", desgranó el presidente de la Federación.

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Rafael Louzán recordó que de esa lista de once sedes asignadas a la candidatura española "se han caído las sedes de Málaga y Coruña y hay dos para entrar, Valencia y Vigo. Hemos pedido que se incorporen y esperemos que FIFA lo tenga a bien".

Continuando con su exposición apuntó que todo lo que se está mejorando en estas once sedes no solo beneficiará a España durante el Mundial de 2030: "Estos estadios van a ser para el Mundial, pero a mayores para LaLiga, una inversión cercana a los 2.500 millones de euros para posicionarnos con sedes modernas. También hay 50 subsedes que se van a actualizar".

Además, Rafael Louzán reclamó al Gobierno más implicación: "El Gobierno debe ya empezar a implicarse en la organización de un evento de estas características. En Marruecos manda uno solo y ya está, en España mandamos bastantes. Este es un proyecto de país, debemos coordinarnos, el Gobierno de España debe liderar y poner lo que toca para que sea el Mundial que todos esperamos".

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"Estemos donde estemos con toda humildad vamos a intentar seguir sumando. Es una fecha muy importante para este país. La industria del entretenimiento en España y el fútbol como marca de país es lo que nos va a proyectar al mundo. Ojalá lo hagamos bien", concluyó.

Respecto a su relación con Javier Tebas, presidente de LaLiga explicó que "tenemos algo que nos identifica, el fútbol como marca España, que nos proyecta hacia el mundo, y lo irracional era lo que estaba pasando con esa disputa. Llevamos un año y algunos meses y nos sentamos en una misma mesa porque Javier también es vicepresidente de la RFEF. Ha pasado un año y no ha pasado nada, no nos hemos peleado".