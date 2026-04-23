David Torres 23 ABR 2026 - 10:33h.

Cuándo y cómo será el traslado de los socios del Valencia CF al Nou Mestalla: por fases y por antigüedad

Habrá ascensores de dos tipos: para el público en general y para la zona de hospitality

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ValenciaSiguen los avances con el Nou Mestalla. Tras comenzar la instalación de la cubierta y empezar a definir la estrategia del traslado de los socios o cómo convertir el campo en un estadio de atletismo, el siguiente paso tiene que ver con los accesos a las zonas superiores del campo. Así, el Nou Mestalla tendrá escaleras para acceder, en concreto 12 grandes en cada una de las torres, pero también, a diferencia de Mestalla, ascensores. Así, el Nou Mestalla, tras meses de reuniones, ha firmado ya con una conocida empresa de elevadores para que sean los encargados de instalar las "soluciones avanzadas de movilidad vertical que será clave para mejorar la experiencia del aficionado, la operativa interna y la accesibilidad universal en un recinto deportivo de nueva generación".

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¿Cuántos ascensores y cómo irán distribuidos?

De esta forma, Otis, que tiene experiencia en otros grandes estadios del mundo, será responsable de la instalación de 19 ascensores, diseñados específicamente para un entorno de alta afluencia, uso intensivo y picos de demanda muy concentrados en el tiempo.

Un total de 10 de estos ascensores estarán distribuidos perimetralmente alrededor del estadio "para garantizar una cobertura homogénea de accesos y minimizar recorridos peatonales innecesarios". Estos equipos darán servicio a todos los niveles del estadio —grada baja, media y alta—, mejorando de forma sustancial la movilidad vertical frente al actual Camp de Mestalla, que únicamente cuenta con un ascensor con acceso a la grada alta.

Además, el Nou Mestalla contará con 6 ascensores exclusivos para las zonas de Hospitality, concebidos para ofrecer un servicio más directo, controlado y confortable a palcos, áreas premium y espacios corporativos. El sistema de movilidad vertical se completa con la instalación de 3 montacargas destinados a la logística interna del estadio.

¿Cómo serán los ascensores?

La empresa instaladora, Otis, es la misma que, por ejemplo, los ha instalado en Roland Garros. Los ascensores seleccionados sin cuarto de máquinas, lo que permite una integración arquitectónica más flexible y eficiente, optimizando el espacio disponible en el estadio.

Todos los ascensores del Nou Mestalla estarán equipados "con sistemas avanzados de monitorización y diagnóstico, que permiten supervisar el estado de los equipos en tiempo real y anticipar posibles incidencias antes de que afecten al servicio. Esta conectividad es especialmente relevante en un estadio, donde la fiabilidad del sistema es crítica en momentos de máxima afluencia.

En términos de seguridad, los equipos incorporan: