David Torres 08 ABR 2026 - 09:19h.

¿Quién lo paga? ¿Cómo se convierte el Nou Mestalla en una pista de atletismo?

Convenio definitivo sobre el Nou Mestalla: El Valencia CF y el Ayuntamiento acuerdan su uso pensando en el Mundial 2030

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ValenciaEl Ayuntamiento de València aprobó la semana pasadaun convenio con el Valencia CF que permitirá a la ciudad utilizar de forma gratuita el futuro Nou Mestalla para acoger grandes acontecimientos deportivos. Este convenio se concibe como la herramienta que hará posible organizar en València competiciones deportivas masculinas y femeninas de máximo nivel. El texto menciona expresamente pruebas internacionales de atletismo y los principales campeonatos de fútbol, tanto nacionales como internacionales, lo que sitúa al Nou Mestalla en la rampa de salida para albergar partidos del Mundial 2030 pero también queda firmado que el club debería ceder el nuevo campo para, por ejemplo, si Valencia organiza un Mundial de Atletismo. Y ahí vienen las dudas: ¿cómo se convierte un estadio de fútbol sin pista de atletismo en uno que albergue competiciones de ese tipo? y, otra más importante ¿Quién lo paga?

Cesión gratuita del estadio sí, los gastos no

El primer punto es quién pagaría esa hipotética transformación. Más allá del uso gratuito del estadio, las partes se marcan como objetivo consolidar un marco estable de colaboración en materia deportiva y fijar de forma clara determinadas obligaciones del Valencia CF. Estas obligaciones están pensadas para facilitar esa cooperación a largo plazo y garantizar que el Nou Mestalla funcione como un espacio de referencia no solo para el club, sino también para la ciudad y sus grandes citas deportivas. Sin embargo, su cesión gratuita no implica que el Valencia corra con los gastos de organización o, incluso, de conversión del Nou Mestalla en un estadio de atletismo, algo que estaría cifrado en varios millones de euros.

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La solución técnica para convertir el Nou Mestalla en un estadio

¿Por qué cuesta tanto dinero convertirlo en un estadio de atletismo? La respuesta está en la solución técnica que ya está ideada, y que permitiría temporalmente convertir el Nou Mestalla en un recinto que albergue competiciones deportivas. Fue el propio Mark Fenwick, en la presentación del proyecto en 2022 quien explicó la solución.

Los arquitectos del Nou Mestalla han diseñado un sistema para que la pista de atletismo sea una especie de tapa colocada a la altura del segundo anillo a voluntad y cubriendo de forma momentánea el terreno de juego mientras durara la competición internacional de atletismo que se quiera organizar.

Esto decía Mark Fenwick en 2022 (última respuesta), antes de que se aprobara que el estadio se iba a inaugurar con 70.000 espectadores de aforo. Aunque la solución técnica no cambia.

Wembley usa ese mismo sistema

Lo explicó en su día el arquitecto del campo, el propio arquitecto. "Cuando iniciamos el proyecto era necesario poder montar un tablero, como una gran mesa a la altura de la grada media para ubicar una pista de atletismo. Lo cumplimos perfectamente. Esto sucede en algunos estadios, incluso olímpicos. No solo en el Metropolitano. También Wembley puede ubicar una pista de atletismo si se construye un gran tablero a cota de la grada media. Seguimos cumpliendo los requisitos del Ayuntamiento y de la ciudad para colocar una pista de atletismo si fuera necesario".

Al margen del arquitecto, el jefe de operaciones del Valencia y responsable de las obras del Nou Mestalla, Cristhian Schneider, reforzó esta idea (vídeo superior) cuando fue presentado el último proyecto el pasado 23 de junio. "La pista es lo mismo del proyecto que nos dieron la licencia. Hay un graderío que no está a la misma altura que el resto. Se monta una plataforma que cubre ese perímetro, que será la pista de atletismo. El estadio sería capaz de albergarlo si el Ayuntamiento lo requiriese". Ahora lo ha requerido.