Las opciones de Álvaro Arbeloa para cubrir la baja de Tchouaméni en el Real Madrid

Celia Pérez 08 ABR 2026 - 08:54h.

El francés será baja para el partido de vuelta por sanción

El Big Data predice las opciones del Real Madrid en Champions tras la derrota ante el Bayern

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El Real Madrid cayó derrotado anoche en la ida de cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. El cuadro de Álvaro Arbeloa se vio superado en el Santiago Bernabéu y se aferra un hilo de esperanza, amparado en el gol de Kylian Mbappé en el tramo final, para tratar de conseguir un pase a semis que no se antoja nada fácil. Eso sí, tendrá que hacerlo con la ausencia de un hombre clave en los esquemas del técnico blanco: la de Aurélien Tchouaméni.

El francés se perderá el partido de vuelta en el Allianz Arena por sanción, tras ver la tarjeta amarilla este martes en el partido de ida. En el minuto 37, el mediocentro francés derribó a Michael Olise y el colegiado del encuentro, Michael Oliver, no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla, por lo que no estará en la vuelta en Alemania. Tchouaméni era uno de los seis apercibidos del Real Madrid junto a Mbappé, Vinicius, Huijsen, Bellingham y Carreras, y será el único que no podrá estar.

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Ahora, Arbeloa debe componer el once si su incombustible pivote, que ha disputado hasta el momento un total de 3.559 minutos, repartidos en 43 partidos entre todas las competiciones. La opción más factible es que el técnico blanco opte por Camavinga para cubrir su hueco en el centro del campo. Es la alternativa más natural para cubrir la baja de Tchouaméni.

Otra opción podría pasar por bajar a Fede Valverde al pivote y dar entrada a otro jugador como podría ser a Ardar Güler. A pesar de que el uruguayo suele jugar más adelantado, su versatilidad le permite ocupar todas las zonas del mediocampo con garantías si el equipo lo necesita. Bien Camavinga, o bien Fede Valverde, será el encargado de acompañar a Thiago Pitarch en la sala de máquinas en un duelo tan trascendental como es el del Allianz Arena.