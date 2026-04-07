Diego Páez de Roque 07 ABR 2026 - 23:44h.

El francés habló tras el encuentro europeo

El ingenioso truco de Vinicius para protestar sin llevarse la amarilla estando apercibido

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El Real Madrid cayó derrotado en la ida de cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro se mostró superior tanto en la primera mitad como en el inicio de la segunda. Sin embargo, el club blanco supo reponerse y estuvo cerca de igualar el encuentro, pero un Manuel Neuer MVP lo evitó.

El equipo de la capital de España terminó con buenas sensaciones y, como señaló Álvaro Arbeloa tras el encuentro, están vivos en la eliminatoria. No obstante, el resultado no ha sido la única mala noticia del encuentro.

El Real Madrid estaba jugando con fuego con sus apercibidos, pues hasta 6 de los jugadores disponibles se iban a perder el encuentro de vuelta en el Allianz Arena en caso de ver la tarjeta amarilla. Y finalmente se terminó quemando con Aurelien Tchouaméni.

Tchouaméni desvela la explicación del árbitro

En el minuto 37, el mediocentro francés derribó a Michael Olise y el colegiado del encuentro, Michael Oliver, no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla, por lo que no estará en la vuelta en Alemania.

Tras el choque, el galo atendió a Movistar + y habló acerca de la acción. "Solo estaba corriendo en la jugada de la amarilla. No sé lo que ha pasado. El árbitro ha decidido que había muchas faltas y tenía que sacar una amarilla. No lo entiendo".

Acerca del encuentro, Tchouaméni explicó que "queremos ganar el partido de vuelta pero hay que hacer las cosas mejor". "Hemos hecho buenas cosas pero cuando empiezas 0-2 es más difícil. Tenemos confianza", mencionó.

"Sabemos que jugamos contra un equipo top mundial. Durante el partido tuvimos minutos con posibilidad de jugar nuestro fútbol. Hicimos una buena segunda parte y esa es la línea para ganar allí", añadió.

Tchouaméni concluyó dando por hecho que si están a su nivel, "seguro que haremos algo grande en Múnich" y que para ganar "tenemos que seguir y dar todo".