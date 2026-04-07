Diego Páez de Roque 07 ABR 2026 - 22:26h.

Vinicius quiso evitar la tarjeta amarilla evitando quejarse

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Vinicius Jr es uno de los jugadores más temperamentales del panorama europeo. El delantero brasileño no suele esconder sus emociones durante los encuentros y en los últimos años le hemos visto dirigiéndose a la grada, enfrentado con rivales o quejándose continuamente a los árbitros.

Sin embargo, esta noche frente al Bayern de Múnich se ha contenido como nunca antes lo habíamos visto. Con el Real Madrid ya por debajo en el marcador, Vinicius Jr realizó una gran jugada dentro del área tras la que terminó por los suelos.

El truco de Vinicius para evitar la tarjeta amarilla

El '7', en una contra del Real Madrid, pisó el área del Bayern de Múnich emparejado con Dayot Upamecano. Sin posibilidad de avanzar, el brasileño reculó hasta salir del área. Fue entonces cuando el defensor francés estiró la pierna y contactó con Vinicius, quien se fue al suelo.

Desde el césped, el brasileño intentó agarrar la pelota con la mano, por lo que el colegiado terminó señalando la infracción. Con el juego detenido, en cualquier otra ocasión, Vinicius se habría levantado y habría ido directamente a por el árbitro a quejarse de la decisión.

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Sin embargo, el '7', consciente de que es uno de los apercibidos para el partido de vuelta, se tomó la acción con más calma y así no darle motivos al colegiado de amonestarle.

En su lugar, Vinicius se levantó y rápidamente fue a por Fede Valverde, el capitán del equipo esta noche, para que fuese él quien pidiese penalti al colegiado. No obstante, esto no tuvo mucho efecto, pues Michael Oliver, árbitro del encuentro, reanudó el partido sin darle mayor importancia a la caída del brasileño dentro del área del Bayern de Múnich.

La pérdida de Vinicius Jr supondría un gran problema para Álvaro Arbeloa, pues es uno de sus pilares ofensivos. Además, tal y como ha ido el encuentro en el Santiago Bernabéu, el técnico de Salamanca tendrá que tener a sus delanteros inspirados y con la puntería afinada.