Jorge Morán 07 ABR 2026 - 19:53h.

El hombre se coló antes de la llegada del autobús

Los posibles rivales del Real Madrid en semifinales de Champions League si elimina al Bayern

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El Real Madrid ya está en el Bernabéu para el duelo ante el Bayern de Münich. Los cuartos de la Champions League nos regalan un Clásico de Europa entre dos equipos que se conocen muy bien y que incluso son la 'bestia negra' de su rival. Pero antes del pitido inicial, la afición madridista ha asentado el primer golpe con un espectacular recibimiento en la llegada del autobús oficial.

La llegada del Real Madrid al Bernabéu

A eso de las 19.30H el autobús del Real Madrid descendió por una Avenida de Concha Espina a reventar en ambos lados. Miles de aficionados madridistas esperaron a sus jugadores, recibiéndoles bajo una nube de bengalas que impedían incluso ver nítidamente la llegada del conjunto blanco. Pero hubo un aficionado, previsiblemente alemán que dio la 'nota' del recibimiento.

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El hincha, con una bandera roja y desnudo completamente, se cruzó en mitad de la llegada blanca. La policía salió detrás de él, pero este dejó la imagen más divertida del recibimiento, generando las risas entre todos los presentes.

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Gracias a la convocatoria realizada por las redes sociales, los aficionados madridistas han podido convertir de este martes una nueva noche histórica de Champions League en el Bernabéu. Pero no será lo único especial que se vivirá ante un Bayern que no estará sólo y que contará con unos 4.000 alemanes en las gradas del estadio.

Este pasado lunes, varias peñas del Real Madrid junto a miembros del club se encargaron de preparar en el Bernabéu un espectacular mosaico que recibirá a ambos equipos en su entrada al terreno de juego. Un espectacular tifo que cubrirá todo el estadio, como ocurrió en los partidos contra el Manchester City y el Atlético de Madrid. Un mosaico 360 grados que contará con los colores blancos y moradas típicos del Real Madrid, además del escudo antiguo del club y las inicial 'RMCF'.

Convocados del Real Madrid en Champions League

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos y Thiago.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.