El Cholo dedicó unas emotivas palabras a Antoine antes de arrancar la comparecencia

Griezmann refleja su amor por Simeone tras su discurso: "Llegué a un nivel que no imaginaba gracias a él y a la Real Sociedad"

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Diego Pablo Simeone ha tomado la palabra antes de la rueda de prensa oficial previa al partido ante el FC Barcelona. Y lo ha hecho para pronunciar unas palabras a Antoine Griezmann, quien le acompaña en la comparecencia, que ponen los pelos de punta. El técnico del Atlético de Madrid se ha declarado, en toda regla, a un jugador que ya ha confirmado que se marchará a final de temporada. Ha hablado al francés "como un hincha", le ha mandado una advertencia de futuro e incluso ha insinuado que le gustaría jugar "cinco partidos más de Champions League". Toda una declaración de intenciones.

"Perdón, perdón. Antes de empezar a preguntar, quería desde el lado del entrenador que soy y desde el hincha del Atlético de Madrid que hoy si estuviera en mi lugar en una comparecencia con Antoine", arrancó el argentino, antes de que comenzara el turno de preguntas.

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"Agradecerte todo tu trabajo, toda tu humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy para una sociedad que necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, por cómo te comportaste siempre como profesional, como persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia y no pasar esa línea tan difícil de llevar que es la del entrenador y el amigo jugador. Te considero un jugador y después un amigo", declaró Simeone.

Y a partir de ahí, exigencia y un mensaje de fe antes de una eliminatoria europea: "Quedan ocho partidos de Liga, un partido de Copa del Rey y si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más en Champions. Te invito a que sigas disfrutando, te quiero mucho. Si hoy estuviera cualquier hincha del Atlético de Madrid te diría las mismas palabras. Me siento absolutamente identificado en ellos. Soy tu entrenador, sabes que si mañanas no corres vas para afuera. Nada más. Perdón. Era solamente decir estas palabras".