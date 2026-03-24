La despedida de Griezmann tras hacerse oficial su salida al Orlando: "Ha sido un viaje increíble"

Miguel Casado 24 MAR 2026 - 15:12h.

Es oficial, el francés se marcha a Estados Unidos

Mbeumo, Yildiz o Greenwood, algunos de los recambios para Griezmann en el Atleti según el Big Data

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El Atlético de Madrid y Antoine Griezmann han oficializado la salida del francés a final de temporada. Lo han hecho a través de X, en una semana en la que el jugador ha viajado a Estados Unidos para firmar su contrato con el Orlando City. Eso sí, antes de cruzar el charco, al '7' aún le queda mucho en juego con su equipo, que en la red social le ha recordado que "queda un último baile".

El club americano también ha compartido con sus seguidores la noticia, vistiendo sus redes sociales con la cara de su nuevo jugador y con un guiño a su afición por las cartas coleccionables incluido.

Las palabras de Griezmann en su despedida

El campeón del mundo con la selección francesa ha hablado tras conocerse la noticia en los canales oficiales del club para recordar el cariño que siente por el club del Metropolitano, pero recordando que aún quedan dos títulos que pelear de aquí hasta final de temporada.

"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender.

Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League.

Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos.

Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre", ha expresado el francés en la página web del Atlético de Madrid.

De esta manera, el jugador francés jugará a partir del próximo verano en la MLS de Estados Unidos.