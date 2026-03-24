Mbeumo, Yildiz o Greenwood, algunos de los recambios para Griezmann en el Atleti según el Big Data

El francés se marchará a final de temporada a la MLS

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El Atlético de Madrid y Orlando City han hecho oficial la incorporación de Antoine Griezmann al conjunto americano a partir del próximo verano. Pero antes, el francés tiene todavía por delante un par de meses como rojiblanco, en los que puede cerrar una etapa de leyenda y marcharse con un título -o dos, quien sabe- bajo el brazo.

Su rol en el equipo durante esta última temporada ha sido mucho más protagonista del que se esperaba. Ni mucho menos ha quedado relegado a las segundas partes o partidos residuales. Griezmann está siendo una de las piezas claves para Simeone y su incidencia e inteligencia en el juego han aportado mucho al equipo en días importantes.

Por ello, los atléticos están preocupados por su ausencia de cara a la temporada que viene y ya se piensa en quién puede relevarle en ese papel de creación de juego ofensivo. En El Laboratorio de ElDesmarque hemos echado mano al Big Data de la mano de Driblab para poner sobre la mesa los nombres de los futbolistas más parecidos al '7' rojiblanco.

Los 'similares' a Antoine Griezmann en los que se puede fijar el Atlético de Madrid

La entrada de Apollo en la propiedad del club madrileño invita a pensar que el Atleti podrá afrontar el mercado con un buen respaldo económico y, evidentemente, cualquiera no puede 'heredar' el hueco que va a dejar Antoine Griezmann en el Metropolitano. Tampoco se espera que se busque a un jugador entrado en años, sino uno que pueda hacer carrera como colchonero.

Dentro de ese perfil, estos son los candidatos que hemos encontrado:

Bryan Mbeumo: atacante camerunés del Manchester United. Con 26 años, es un fijo en el cuadro red, partiendo desde la banda derecha y con facilidad para meterse por dentro. El Big Data le coloca como el futbolista más parecido a Griezmann con un 85,7% de similitud: misma participación xG (0,74 por partido), un promedio de acierto en pases por encima del 80% y mucha presencia en área rival (4,44 toques por 90'). También es zurdo.

Su posición natural es la de extremo derecho, pero Antoine también empezó por el carril (aunque en su caso por el izquierdo). Su valor ronda los 80 millones, siendo la opción más cara de la lista que os presentamos. Tiene contrato hasta 2030.

Morgan Gibbs White: media punta inglés del Nottigham Forest. 26 años, más de 3.400 minutos, 11 goles y 5 asistencias entre Premier League y Europa League. Su estilo de juego, según el Big Data, se asemeja al del todavía jugador atlético en un 82,8%, con una gran habilidad para dar pases clave en juego (más de 1.10 p.p.) y mejores datos en presión individual. Eso sí, es diestro.

Su baza, acostumbrado a jugar por dentro, la zona en la que ahora aparece Griezmann. Y pese a que su equipo se está jugando el descenso en la liga inglesa, el Atleti tendría que rascarse el bolsillo, pues su valor está por encima de los 60 'kilos' y su contrato expira en 2028.

Mason Greenwood: otro de los perfiles más parecidos, con un 82,8%. 24 años, 25 goles y 8 asistencias en los 39 partidos que lleva con el Olympique de Marsella. Ya conoce LALIGA y, además, le fue bien en su paso por el Getafe, una baza que puede jugar a su favor en caso de regresar a España.

Otro as en su manga, las estadísticas que atesora este curso, pues tal y como se puede ver en el gráfico adjunto a continuación, está entre los mejores de Europa en varios aspectos. Mucha presencia en área rival, más de 3 remates por 90', más de 3,5 regates por encuentro, mismos pases clave que Antoine... Ah, y domina ambas piernas. ¿Su valor? 50 millones de euros, y con contrato hasta 2029.

En su contra juega que no es un futbolista del carril central, sino que está acostumbrado a aparecer por la banda derecha o como punta, sitios que, en el Atleti, parecen tener dueño.

Kenan Yildiz: otro futbolista con un valor elevado, 75 millones, y con contrato hasta 2030. Pero es que su potencial es muy alto, pues con 20 años ya está más que consolidado en el esquema de la Juventus de Turín. Allí, principalmente jugando en la banda izquierda o, ha cosechado 11 goles y 9 asistencias en 40 encuentros.

Es hábil con las dos piernas, y sus números en la 25/26 destacan en muchas facetas ofensivas. Es de los más habilidosos regateando del viejo continente (más de 4,6 por encuentro), tiene mucha presencia en área rival (7,81 toques por 90'), 1,71 pases clave en juego por choque y una participación xG de 0,84. Según Driblab, es como Griezmann en un 80,8%.

Can Uzun: con 20 años, es uno de los grandes nombres de la Bundesliga. 8 goles y 4 asistencias en 22 partidos. Su principal debe, la falta de regularidad por lesiones. Su virtud, la creación de juego. Regatea, asiste y presiona, pero también mira a portería.

Juega como media punta en el Eintracht de Frankfurt y su valor está en torno a los 45 millones de euros. Su juego, según el Big Data, similar en un 79,5% al de Antoine. Es uno de los 'tapados' y, sin duda, sería toda una apuesta.

Hakon Arnar Haraldsson: el último jugador, y sin duda la opción más económica de la lista (22 millones), es un centrocampista ofensivo del Lille. Su 84,7% de similitud con Griezmann y sus 12 G/A en esta temporada 'obligan' a incluirle. Como el francés en sus inicios, también puede aparecer por banda y sus estadísticas son muy parecidas en cuanto a % de pases, pases clave, participación xG, aunque con más pérdidas de balón.