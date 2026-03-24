Las plantillas de los clubes de la Champions League seguirán limitadas a 25 futbolistas

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Tres clubes españoles han tumbado la última propuesta de la Premier League a la UEFA. La competición inglesa había solicitado al máximo organismo del fútbol europeo la ampliación a 28 jugadores de las plantillas de los clubes participantes en la próxima edición de la Champions League. Por contra, esa propuesta ha sido desestimada con la respuesta negativa de clubes como el Atlético de Madrid, la Real Sociedad o el Sevilla FC, según informa The Guardian.

Desde la Premier entienden que el exigente calendario de los últimos años, intensificado aún más con el nuevo modelo de la Champions League, que incluye dos jornadas más en la primera fase y un playoff adicional, debería venir acompañado de medidas que amortigüen la exigencia física de los jugadores. En este sentido, desde Inglaterra apostaban por ampliar las plantillas de 25 a 28 futbolistas.

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Entre los clubes que se han mostrado reacios a esta propuesta están los tres españoles mencionados, que entienden que la mayor capacidad económica de la Premier les haría competir en desventaja en caso de cruzarse en la máxima competición europea, ya que permitiría a los ingleses tener plantillas de mucho más valor respecto a las españolas.

La UEFA mantendrá la Champions con plantillas de 25 jugadores

La propuesta se debatió en una reunión del comité de competiciones de clubes de la UEFA, pero finalmente no se presentará al comité ejecutivo. Es decir, que el límite de las plantillas se mantendrá en 25 futbolistas durante la próxima temporada, con la posibilidad abierta de que se vuelva a abrir el debate de cara al curso 2027/2028.

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De cara a la próxima Champions, además, también existe cierta preocupación por el equilibrio competitivo respecto a los clubes de la Premier League. El hecho de que los equipos de un mismo país no puedan competir entre sí en la Fase Liga acaba favoreciendo a las grandes ligas, ya que sus clubes evitan a los rivales más potentes en esa primera fase. De hecho, cinco equipos ingleses acabaron entre los ocho primeros clasificados en la Fase Liga de la Champions. El debate sobre la opción de abrir esa Fase Liga a que haya partidos entre clubes de un mismo país también está abierto, aunque de momento tampoco se esperan novedades para el próximo curso.