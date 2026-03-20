El Big Data predice los cruces de cuartos de final y da su favorito para ganar la Champions League

¿Quiénes son los favoritos en los cuartos de final?

Por qué el Atlético de Madrid le ha robado el factor campo al Barça en los cuartos

Compartir







Tras unos trepidantes octavos de final, ya se conocen los ochos equipos supervivientes en la Champions League. El torneo ha dejado algunas sorpresas, como las múltiples eliminaciones de los equipos ingleses o la remontada del Sporting de Portugal a la revelación del torneo, el Bodo Glimt.

En cuanto a los españoles, los tres equipos consiguieron resolver sus encuentros con solvencia. Tanto Real Madrid como Atlético lograron una ventaja considerable en la ida de sus eliminatorias contra Manchester City y Tottenham, mientras que el Barcelona sentenció la suya contra el Newcastle en la segunda parte de la vuelta.

PUEDE INTERESARTE La profecía de la lesión de Courtois que puede llevar al Real Madrid a ganar la Champions League

Desde el Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Drbilab para conocer la probabilidad de cada equipo de pasar de ronda a las semifinales de la Liga de Campeones.

El Arsenal, muy superior al Sporting

Los gunners no solo son favoritos para llevarse su eliminatoria contra el conjunto luso (87,6% frente a 12,4%), sino que es el equipo con más probabilidades de ganar el torneo con un 48,3%. A su vez, el Sporting de Portugal solo cuenta con un 0,7% de levantar la orejona.

El Barcelona se tomaría la revancha de la Copa del Rey

Uno de los duelos más esperados es el cruce de españoles entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los de Simeone y los de Hansi Flick se han visto recientemente las caras en otra eliminatoria a doble partido, donde los rojiblancos salieron vencedores para llegar a la final de la Copa del Rey.

Aun así, el Big Data le ha dado un claro favoritismo al conjunto azulgrana con un 74,4% frente a un 25,6% de los colchoneros. Además, el Barça es el segundo equipo con mayor porcentaje de ganar el campeonato, con un 12,7%, mientras que al Atlético únicamente le dan un 1,3%.

Bayern-Madrid, un clásico en Europa

Una temporada más, el conjunto alemán se enfrentará al Real Madrid en la Liga de Campeones. En esta ocasión, la ida será en el Bernabéu mientras que la vuelta tendrá lugar en el Allianz Arena.

El factor campo y el buen momento que atraviesa el equipo germano hace que el Big Data le dé como favorito con un 66% frente al 34% del Real Madrid. Eso sí, los datos de Driblab dan al Bayern de Múnich como segundo favorito para ganar el título, con un 20%. A los de Álvaro Arbeloa les da un 6,5%.

El duelo más igualado de cuartos de final

Los cruces de cuartos de final lo cierran el Liverpool y el PSG. Este duelo ya se dio la temporada pasada, con victoria para los de Luis Enrique que, a la postre, terminaron levantando el título.

Esta es la eliminatoria más pareja, pues para el Big Data el conjunto francés cuenta con un 63,3% de posibilidades de llegar a semifinales mientras que al Liverpool le da un 36,7%.