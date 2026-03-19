Jorge Morán 19 MAR 2026 - 12:04h.

Los culés pasaron por encima del Newcastle en la segunda mitad

Por qué el Atlético de Madrid le ha robado el factor campo al Barça en los cuartos

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Nueva exhibición del Barcelona de Hansi Flick. Aunque en la primera parte las dudas volvieron a florear, en la segunda pasaron por encima de un Newcastle que no era capaz de entender nada. Con la magia de Lamine Yamal, la dedicación de Raphinha y el olfato de gol de Lewandowski, el club culé logró su segunda mayor goleada en la historia de la Champions League. Y ahora, en los cuartos de final, llega el turno del Atlético de Madrid.

Una goleada que mete miedo en Europa y más viendo el nivel de los de Hansi Flick en el momento más importante de la temporada. Con LALIGA prácticamente ganada y eliminados de la Copa del Rey, la ilusión de los culés está depositada en volver a levantar la 'Orejona' once años después.

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Thierry Henry se rinde al Barcelona

Aunque hace unas semanas Henry no paraba de elogiar al Real Madrid, esta vez se ha rendido a un Barcelona en dónde fue tan feliz. El francés, analista en CBS Sports, catalogó la victoria de los culés como un golpe en la mesa de la Champions League y un aviso para el resto de equipos de Europa.

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"Lo que pasó no es una victoria, es un terremoto mundial", calificó Henry la goleada del Barcelona ante el Newcastle. Para el ex delantero, la victoria en el Camp Nou será 'una noche que pasará a la historia' de la Champions League.

Aunque el Barça se marchó con victoria al descanso por tres goles a dos, fue en la segunda mitad dónde dieron una exhibición de juego al alcance de muy pocos. "¿Qué segunda parte es esta? Una transformación total... Una personalidad diferente... Una decisión letal", señaló. "Este es el verdadero Barcelona... Cuando quiere, lo hace todo", comentó en una frase que define a la perfección lo que puede llegar a ser el equipo culé.

"Son un equipo increíble. Los ves jugar y piensas: ‘¡Guau, qué convincentes se ven! Luego los ves en casa y es como… ¡es como si volviéramos a tener el Dream Team de Johan Cruyff!", dijo sobre una de las épocas más históricas del Barcelona. Un juego vertical, veloz, al espacio y con un ritmo que muy pocos pueden sostener. "¿Detener al Barcelona así? ¡Es casi imposible!", zanjó.