Roberto Gómez rebaja la euforia en Barcelona tras pasar a los cuartos: “El Newcastle es un equipito”

Saray Calzada 19 MAR 2026 - 06:58h.

En ElDesmarque madrugada han analizado la contundente victoria del Barça ante el Newcastle para pasar a cuartos

La afición del Barcelona avisa al Atleti en plena euforia tras golear al Newcastle: "Simeone, vamos a por ti"

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El FC Barcelona consiguió pasar a los cuartos tras una primera parte en el Camp Nou en el que hubo un intercambio de golpes. Lamine Yamal antes del descanso consiguió marcar de penalti el gol que guiaría a los suyos a la goleada. En ElDesmarque madrugada se ha analizado el resultado del equipo azulgrana (7-2) y Roberto Gómez cree que no es para tanto dado que el equipo inglés no es de los punteros en la Premier.

"Tampoco es una máquina. Estoy hasta las narices que sobrevaloren a un equipo y luego llegan a la hora de la verdad... Es un equipito", decía el periodista. Nacho Peña también seguía esta misma línea. "Son novenos en la Premier. Es cierto que tienen mucho físico, pero que a nivel calidad e individualidad... Era favoritísimo el FC Barcelona", apuntaba.

Irene Junquera no estaba de acuerdo con ellos ya que el Newcastle consiguió en el partido de ida poner en problemas al equipo de Hansi Flick y en el Camp Nou hasta el penalti fue un intercambio de golpes de los dos equipos.

Hansi Flick y el partido loco

Hansi Flick después del partido hablaba de cómo había visto sus chicos y también señaló que el primer tiempo no habían estado tan finos. "Ha sido un partido loco. Creo que en la primera parte no hemos estado finos. En el segundo tiempo, hemos estado mejor, hemos tenido y controlado el balón. Nuestro tercer gol nos ha dado la posibilidad de volver a entrar en el partido".

El alemán les dio una charla al descanso y sus jugadores salieron al segundo tiempo de otra forma. "Les he dicho que en la primera mitad hemos perdido muchos balones. Hemos hablado de controlar más la pelota y de jugar mejor en bloque bajo. La primera parte fue dura, difícil. Me alegro de tercer gol. Les dije que había que jugar por delante, no perder balones. No fue fácil defender. En el descanso, hablamos de controlar más el partido y jugar en bloque bajo. Mañana tienen el día libre".