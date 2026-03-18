Fran Fuentes 18 MAR 2026 - 20:41h.

El Barcelona tuvo problemas defensivos en la primera mitad, pero los solventó en la segunda parte

Por qué Trippier no fue expulsado tras el penalti sobre Raphinha

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El FC Barcelona goleó y destrozó al Newcastle United en la vuelta de octavos de final y estará en el cruce de cuartos de la UEFA Champions League. A continuación ponemos notas a los jugadores de Hansi Flick en su exhibición en el Camp Nou.

Joan García (4): Le llegaron tres veces y le marcaron dos goles. Se tuvo que retirar lesionado al final del partido. No tuvo su día.

Eric García (4): Le comieron la tostada como lateral derecho un par de veces en 20 minutos, llegando un gol por su banda y se tuvo que marchar por lesión.

Pau Cubarsí (5): De menos a más. Sumamente expuesto en la primera parte, pero supo corregir algún error de posicionamiento y medir mejor las situaciones en la segunda mitad.

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Gerard Martín (7): Inexpugnable a nivel defensivo. Salvo en su gol, se comió a Elanga. Encima asistió a Marc Bernal en una jugada de estrategia.

Joao Cancelo (6): Correcto en defensa, aunque menos participativo en ataque que otros días.

Marc Bernal (8): Este chico sigue ganando jerarquía cada semana. Además de marcarse un partidazo en la distribución de balón, intentando jugar rápido y hacia delante constantemente, logró marcar un buen gol que ponía de cara la eliminatoria.

Pedri González (7): Poniendo el mismo criterio que de costumbre, aunque esta vez los ataques no pasaron tanto por él como otros días.

Lamine Yamal (9): Excelso giro para lanzar el contragolpe hacia Raphinha que provocó el primer gol del Barcelona en una caída hacia dentro. Gran jugada combinativa y muestra de compenetración de ambos delanteros. Marcó de penalti, no dejó de generar ocasiones, aunque falló una clara increíble en boca de gol.

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Fermín López (9): Una máquina de presionar al rival, de recibir entre líneas, de separarse de la jugada cuando tocaba y de ir al balón cuando ídem. Asistió a Raphinha de manera muy inteligente y marcó un gol.

Raphinha Dias (10): Picó al espacio a los cinco minutos para aprovechar el pase en profundidad de Lamine y el servicio de Fermín. Selló su doblete en la segunda mitad, con el Newcastle ya destrozado, aprovechando un error del rival. Además, no dejó de generar fútbol, firmando otras dos asistencias.

Robert Lewandowski (9): Marcó un doblete cuando la eliminatoria ya estaba muy de cara. Gran trabajo lejos del área y letal cuando pudo.

Ronald Araújo (6): Entró sustituyendo a Eric García y automáticamente tuvo dos ocasiones claras en el balón parado. Se colocó como lateral derecho y frenó la sangría defensiva que estaba sucediendo con Eric García en el campo.

Dani Olmo (-): Sin calificar.

Ferran Torres (-): Sin calificar.

Xavi Espart (-): Sin calificar.