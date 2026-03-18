Pablo Sánchez 18 MAR 2026 - 19:21h.

Eric García desvela la charla con Hansi Flick que marcó su futuro en el Barcelona: "Estaba más fuera que dentro"

Ronald Araújo entró para suplirle

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El frenético encuentro entre el Barcelona y el Newcastle, con tres goles en poco más de 15 minutos, vino acompañado de una mala noticia en forma de lesión. Eric García tuvo que ser sustituido con molestias poco después del 2-1 de su equipo para dejar su sitio a Ronald Araújo. Salió del campo andando y recibió el cariño de Hansi Flick cuando ponía rumbo a vestuarios. Un contratiempo que también podría tener su eco en la lista de Luis de la Fuente del próximo viernes.

La mala suerte se cebó con Eric García en el duelo de vuelta frente al Newcastle. El central, un hombre importante para Hansi Flick, volvía a contar con la confianza del técnico. Las últimas molestias parecían haber quedado atrás y el alemán le otorgó la titularidad. Por desgracia, apenas duró 20 minutos.

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Eric notó unas molestias y avisó al banquillo que algo no iba bien. Ni el zaguero quiso arriesgar ni el cuerpo técnico entendió que debía forzar a un jugador que ya acumulaba varias lesiones. Por ello, rápidamente dio entrada a Ronald Araújo para suplirle. El uruguayo entró mientras Eric se marchaba tocado por no poder seguir en el encuentro.

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La lista de España, a la vuelta de la esquina

A la espera de conocer el alcance de dichas molestias, lo cierto es que el seleccionador Luis de la Fuente andará muy atento. El míster dará el próximo viernes la lista de convocados con España, la última antes del Mundial, y las posibilidades de que Eric García esté entre los citados se ven algo mermadas. Habrá que esperar al dictamente de los médicos del Barcelona para saber si todo quedó en un susto y si sufrió algún tipo de lesión.