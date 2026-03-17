Fran Fuentes 17 MAR 2026 - 20:02h.

Su precio estaría 30 millones por debajo de su valor real de mercado

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El gran objetivo del FC Barcelona de cara al próximo mercado de fichajes es incorporar a un defensa central de garantías. El club destinará la gran mayoría del efectivo disponible para reforzar la línea defensiva, quizá la más liviana del equipo, con un nombre importante, mientras que el resto de operaciones tratarán de hacerse por un bajo coste. En este sentido, hace varios meses que el favorito viene siendo Alessandro Bastoni, del Inter de Milán. El italiano es uno de los futbolistas con mejor presente y futuro en la posición, y es que, a sus 26 años (cumplirá 27 en abril) acumula una amplia experiencia y dos finales de Champions League a sus espaldas. Es decir, que su nivel está más que contrastado y su amplia experiencia le convierten en un futbolista de los llamados "de rendimiento inmediato".

Ahora, desde Italia apuntan a un giro de 180 grados en el futuro de Alessandro Bastoni. Y es que, según informa La Gazzetta dello Sport, el Inter de Milán, que insistía en su renovación, ahora se plantea dejarle marchar para financiar parte del próximo mercado de fichajes. En este sentido, el club nerazzurro partía de una cifra inicial de 70 millones de euros. Sin embargo, ahora estarían dispuesto a aceptar a partir de 50, siempre que se incluyan bonus de rendimiento y otras cláusulas. Se trataría, en este caso, de una auténtica ganga, ya que su valor de mercado estaría fijado en 80 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

De este modo, el FC Barcelona ya sabe cuánto vale el zaguero italiano. La cifra, aunque elevada, se entiende como asumible, aunque no es el único club que permanece al acecho. Y es que el propio Inter de Milán es consciente de que en la Premier League tiene mucho mercado. Es por eso que la prioridad para el conjunto italiano sería venderlo allí, siempre y cuando lleguen las ofertas. Así las cosas, la entidad italiana ahora se muestra abierta a la salida de un jugador que se ha convertido en capitán del club, que debutó jovencísimo y ha crecido de la mano del equipo hasta erigirse como uno de los mejores centrales del mundo.

De este modo, al FC Barcelona solo le queda hacer encaje de bolillos para ver si le salen los números. De este modo, Joan Laporta buscará la fuente de financiación para acometer esta y otras operaciones de cara al próximo mercado de fichajes, intentando entrar en la regla 1:1 de LALIGA e intentar no tener las fatigas habituales a la hora de inscribir a los jugadores.