Jorge Picón señala el punto débil del Barça que les puede costar la Champions

Saray Calzada 16 MAR 2026 - 21:52h.

El Barça arrastra un problema en defensa desde la temporada pasada

Los cuatro fallos gordos de Ronald Araujo en partidos importantes del Barcelona en Champions League

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El FC Barcelona de nuevo vuelve a tener en sus manos la posibilidad de ganar la Champions. El club azulgrana está teniendo un gran nivel en LALIGA, pero cuando llega a la competición europea repite un error que ya en la temporada pasada le costó llegar a la final. En 'ElDesmarket', Jorge Picón ha hablado de este punto al que tiene que estar muy atento el equipo de Hansi Flick.

El miércoles se juega el pase a los cuartos ante el Newcastle. En el partido de ida empataron a uno y en el Camp Nou se resolverá todo. El equipo azulgrana tendrá el favor del público de su lado, pero esto en Champions no es suficiente. "El regreso al Camp Nou es un empuje, pero creo que todavía tiene problemas defensivos que se hacen notar demasiado. Raphinha, Lamine, Pedri... son jugadorazos, pero aun así yo sigo viendo que en defensa, a poco que se organicen bien, les generan mucho peligro", comenzó diciendo el periodista.

Hansi Flick y el problema que arrastra en defensa

Cree que lo sucedido ante el Inter en las semifinales del año pasado es buena muestra de ello. El Barça hizo un buen partido y marcó goles, pero el equipo italiano las ocasiones que tuvo las aprovechó mejor y se acabó llevando la eliminatoria. Ante el Newcatle, el equipo azulgrana sufrió algo más de lo previsto y no fue hasta el descuento y de penalti cuando consiguieron igualar el partido.

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Los ingleses lucharon por dejar abierta la eliminatoria y será en el Camp Nou en donde todo se resuelva. Allí Flick podrá contar con todos sus efectivos en defensa, salvo las bajas de Christensen, Koundé y Balde. Cancelo parece haberse hecho con un hueco en la titularidad. En el centro de la zaga todo apunta a que será su pareja de confianza, Eric García y Pau Cubarsí los que ocupen sus lugares.