Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 18:35h.

Ronald Araújo le cedió el brazalete de capitán en su regreso

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BarcelonaEl regreso más esperado del barcelonismo ya es una realidad. Gavi volvió a pisar un terreno de juego 204 días después durante la victoria del FC Barcelona ante el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou.

El centrocampista andaluz saltó al campo en el minuto 82 sustituyendo a Raphinha y provocó una ovación ensordecedora de un estadio que llevaba meses esperando este momento. Más de medio año después de su lesión de rodilla, el canterano volvió a sentirse futbolista en una noche muy especial para el barcelonismo.

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Además, el momento dejó una imagen muy significativa. Ronald Araújo, que portaba el brazalete de capitán, se lo cedió a Gavi al abandonar el terreno de juego, un gesto que emocionó aún más a la grada.

Una ovación que resume todo

El técnico Hansi Flick esperó a que el partido estuviera completamente sentenciado para darle entrada a Gavi. Con el marcador ampliamente favorable para el Barça, el alemán reservó uno de los cambios para que el mediocampista pudiera regresar sin presión.

Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel con su dorsal, todo el estadio se puso en pie. El Camp Nou celebraba algo más que una goleada y el liderato en LaLiga EA Sports: celebraba el regreso de uno de sus futbolistas más queridos.

Gavi se abre tras su regreso

Después del encuentro, el propio Gavi habló con sinceridad sobre lo complicado que ha sido el proceso de recuperación. "Ha sido muy duro, si te soy sincero. Mucho más duro que la otra vez. Lo he pasado bastante mal. El proceso ha sido más doloroso y me ha costado más el día a día. La sensación hoy con el Camp Nou es única. Estoy muy feliz".

El centrocampista también quiso destacar el papel fundamental que ha tenido su entrenador durante estos meses. "Flick siempre ha estado conmigo, como un padre. Siempre me ha apoyado. Le estoy muy agradecido porque siempre ha confiado en mí y eso lo he notado. Estoy muy feliz con él y espero que siga muchos años más aquí".

El internacional español también reafirmó su compromiso con el club azulgrana. "Siempre lo doy todo por este club. Así voy a seguir toda mi vida".

Y ya con la vista puesta en los próximos compromisos del equipo, dejó claro que su mentalidad sigue intacta. "Ahora viene Newcastle y luego viene Rayo. Son rivales difíciles. Estoy feliz y ahora a por el Newcastle en casa".