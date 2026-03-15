Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 17:15h.

Laporta se mostró optimista con las opciones de su candidatura

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BarcelonaEl candidato a la reelección, Joan Laporta, compareció ante los medios tras ejercer su derecho a voto en las elecciones del club y aprovechó para defender públicamente a dos de sus hombres de confianza: Deco y Bojan Krkić.

Laporta aseguró que ambos han sido víctimas de críticas injustas durante la campaña electoral y consideró que muchos de esos ataques tenían como objetivo dañarle directamente a él.

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Laporta se muestra optimista con las elecciones

Tras votar poco antes de las 14:00 en el Spotify Camp Nou, Laporta se mostró confiado con el resultado de los comicios y destacó el gran ambiente que se respiraba durante la jornada electoral.

A primera hora de la tarde, 21.978 socios ya habían ejercido su derecho al voto, una cifra que apunta a récord de participación en la historia del club.

“Veo que la respuesta es muy buena y veo a mucha gente que nos está dando apoyo antes de votar y después”, explicó el dirigente azulgrana. Laporta aseguró además que siente que su candidatura conecta con gran parte de la masa social del club. “Son de esas cosas que emocionan. Veo que nuestra propuesta es un sentimiento mayoritario”.

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Defensa pública de Deco y Bojan

Uno de los momentos más contundentes de su comparecencia llegó cuando habló del director deportivo del club, Deco, y de su adjunto, Bojan Krkić.

Laporta denunció que ambos han sido objeto de críticas injustas durante la campaña electoral. “Deco y Bojan han sufrido unos ataques muy injustos”, afirmó.

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El presidente azulgrana considera que esas críticas no iban realmente dirigidas a ellos. “Han sufrido ataques injustificados que hacían para hacerme daño a mí, y eso es lo que más me ha dolido”, explicó.

Para Laporta, se trató de una estrategia para desestabilizar su proyecto deportivo. “Ha sido un ataque innecesario con el que han intentado desestabilizar”, concluyó.