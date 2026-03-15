Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 13:34h.

El alemán no pudo votar porque su nombre no aparecía en el censo electoral

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Las elecciones del FC Barcelona han dejado una escena inesperada a primera hora del día. El protagonista fue Marc-André ter Stegen, que acudió a ejercer su derecho a voto en el Spotify Camp Nou pero terminó marchándose sin poder hacerlo.

El portero alemán, actualmente cedido en el Girona FC y lesionado, se presentó en las instalaciones del club azulgrana al mediodía para participar en una jornada clave para el futuro institucional del Barça. Sin embargo, se encontró con un problema inesperado: su nombre no aparecía en el censo electoral.

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Diez minutos frente a la urna sin poder votar

Ter Stegen fue uno de los primeros futbolistas vinculados al club en aparecer por el estadio para depositar su voto. De hecho, el exportero y excapitán azulgrana fue el primer jugador en dejarse ver durante la jornada electoral.

Pero cuando llegó el momento de votar surgió el contratiempo. El guardameta permaneció cerca de diez minutos frente a la urna mientras revisaba la situación junto a sus asesores y la organización, intentando encontrar una solución al problema administrativo.

Finalmente no fue posible. Tras comprobar la documentación, el nombre del jugador seguía sin aparecer en el censo electoral.

El posible motivo del problema

Según explicó Víctor Font, uno de los candidatos vinculados al proceso electoral, la incidencia podría estar relacionada con una cuestión administrativa. “Al parecer el club no le había actualizado unos pagos”, comentó al ser preguntado por el incidente.

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Ter Stegen, que llegó al Barcelona en 2014, lleva más de una década vinculado al club y era uno de los socios que pretendía participar en estas elecciones.

Mientras tanto, el resto de jugadores de la primera plantilla azulgrana que cumplen los requisitos como socios tienen previsto votar después del partido frente al Sevilla FC, programado para la tarde.