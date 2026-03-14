Gavi recibe el alta médica y dice adiós a su lesión casi medio año después

Alberto Cercós García 14 MAR 2026 - 13:16h.

El pasado mes de septiembre, Gavi pasó por quirófano para arreglar sus problemas en el menisco; medio año después, recibe el alta

Hansi Flick y lo que espera de Gavi en el Barça: "Empujando al equipo como capitán"

Compartir







Es una de las noticias más esperadas en el FC Barcelona. La larga travesía que ha tenido que superar Gavi desde el pasado mes de septiembre ha llegado a su fin. Este mismo sábado el jugador español ha recibido la esperada alta médica, por lo que desde ya Hansi Flick puede contar con él para la retahíla de partidos importantes que el combinado culé tiene por delante. Si bien Gavi estuvo presente en el pasado choque de Champions ante el Newcastle, el no tener una alta médica oficial le impidió reaparecer en los terrenos de juego. Ahora, con esa alta ya bajo el brazo, Gavi podría tener minutos este mismo fin de semana ante el Sevilla.

Gavi tuvo que pasar por quirófano el pasado mes de septiembre para solucionar sus problemas en el menisco interno de la rodilla derecha. Tras disputar sus últimos minutos en la jornada 2 de LaLiga ante el Levante, el centrocampista del Barça se vio obligado a parar y arreglar mediante una artroscopia una rotura en ese menisco interno. Una lesión que se repetía en su rodilla derecha, la que también sufrió a finales de 2023. En su momento se auguró una recuperación de cinco meses, pero la prudencia de Flick con el jugador ha sido máxima. Desde hace varias semanas, el técnico alemán fue anunciando que Gavi estaba cada vez más cerca de volver. Flick apuntaba a la vuelta del parón de selecciones. Pero la predisposición del andaluz ha sido máxima y ha terminando recortando algo de tiempo.

Hansi Flick ya tiene a Gavi a su disposición

"Soy feliz por su vuelta. Hay que ir paso a paso con él. Lo hemos visto en el entrenamiento y me gusta lo que he visto, pero hay que gestionarlo. Tiene la actitud adecuada, él confía en su cuerpo, en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad, todo lo que nos da", cuenta el propio técnico culé en rueda de prensa antes de recibir al Sevilla en el Camp Nou.

PUEDE INTERESARTE Joan Laporta se emociona en el cierra la campaña electoral

Lo más seguro es que Gavi vaya entrando en los planes de Flick de manera progresiva y en un contexto de muchas rotaciones. Con la vuelta de los octavos de Champions a la vuelta de la esquina y con LaLiga en constante competición, que el alemán tenga más piezas es un alivio para sus intereses. Con Marc Bernal recuperado y sintiéndose importante y, ahora, con la vuelta de Gavi, nombres como Dani Olmo, Pedri o Fermín podrán descansar más de la cuenta para estar al 100% en las citas importantes.