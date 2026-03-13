Fran Fuentes 13 MAR 2026 - 11:00h.

Robert Lewandowski es uno de los nombres propios del tramo final de la temporada en el FC Barcelona. El delantero polaco afronta los que podrían ser sus últimos meses en el Camp Nou mientras le llueven las ofertas para continuar su carrera en otro lugar. Entretanto, en el club barcelonista se plantean su continuidad con una oferta a la baja y un rol más secundario. Algo que el jugador no vería con malos ojos, dado que es feliz con su familia viviendo en Barcelona y meditaría aceptarla para no desplazarse nuevamente con su mujer e hijos. Eso sí, para plantearse un cambio de aires no le faltan propuestas. La última llegaría desde la Juventus de Turín.

Así lo adelanta el portal Tuttosport. Este medio italiano afirma que la Juve sondea el fichaje de Robert Lewandowski para el año que viene. El cuadro juventino le ofrecería, en principio, un año de contrato, aunque, si se diera, su rendimiento como bianconero abriría un espacio a su continuidad. Y es que, a pesar de su edad y de que esta temporada ha tenido menos minutos que de costumbre, sigue manteniendo unos buenos números. Es por eso que, incluso con 37 años, sigue suscitando intereses en el más alto nivel.

En este sentido, La Gazzetta delo Sport compara el caso del polaco con el de Luka Modric, quien, a sus 40 años, es una de las sensaciones del campeonato y cuyo rendimiento ha sorprendido a propios y extraños. Es por eso que, con tres años menos, en Italia sienten que el delantero aún puede ofrecer mucho fútbol.

David Trezeguet pide a la Juventus fichar a Robert Lewandowski

En declaraciones a la propia Gazzetta, el mítico delantero de la Juventus y el Hércules David Trezeguet insistió en que La Vecchia Signora debería firmar al delantero polaco y aprovechar que queda libre en verano: "Yo ficharía a Lewandowski gratis. Incluso con 37 años es de otra categoría. Es uno de los últimos delanteros puros de verdad junto con Haaland", asegura. Y es que para el delantero franco-argentino pone en valor sus cifras goleadoras: "Puede que ya no tenga el físico que tenía antes, pero aunque no juega con regularidad en el Barça ha marcado 14 goles. Es fuerte e inteligente. llegaría a la Juventus sabiendo dónde viene y qué se esperan de él: goles. Si se diera la oportunidad, lo llevaría yo mismo a Turín", asevera.

Queda claro que, si él quiere, a Robert Lewandowski aún le queda, como poco, un añito más en la más absoluta élite europea. Depende de si prioriza la estabilidad familiar, de si le convence la oferta del Barcelona, de si los negocios de su esposa, Anna Lewandowska, triunfan en Chicago... o de si el interés de la Juventus le seduce y decide probarse un añito más en Italia.