Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 08:58h.

El 'sueño' del FC Barcelona para la próxima temporada: "Deco se ha reunido con su representante"

Tiene contrato en Italia hasta 2028

Compartir







Entre los frentes abiertos que maneja el Barcelona ya hay ciertos temas relacionados con la próxima temporada. Mientras pelea en LaLiga y en Champions y se decide quién ostenta el cargo de presidente entre Joan Laporta y Víctor Font, el conjunto blaugrana sopesa opciones interesantes de fichaje para el próximo mercado estival. Las últimas novedades apuntan a Italia, concretamente al Inter.

Alessandro Bastoni, del interés del Barcelona desde hace un tiempo, empieza a ver claro su futuro en la Serie A. Según informa La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano no lo considera uno de los intocables y estaría dispuesto a escuchar ofertas por un futbolista que termina contrato en junio de 2028. Le sucede igual con otra serie de futbolistas que podrían salir del club próximamente a petición propia.

PUEDE INTERESARTE Gavi podría reaparecer contra el Sevilla: el partido propicio a nivel emocional

Tanto Deco como el cuerpo técnico que encabeza Hansi Flick verían con muy buenos ojos el fichaje de un central experimentado, que dotaría al equipo de fuerza en el eje de la zaga, rapidez y buena salida de balón. El Barça no tiene dudas de que elevaría el nivel defensivo del equipo y ya se prepara para futuros movimientos alrededor de su fichaje, aunque no a cualquier precio.

PUEDE INTERESARTE La operación del Real Oviedo con el nuevo fichaje que condiciona Joaquín Delgado y el Barça

Las opciones que maneja el Barcelona

El principal escollo del Barça si se lanza a por el fichaje de Bastoni de manera definitiva no es otro que el económico. El valor de mercado actual del zaguero ronda los 80 millones de euros y el Inter pide más de 70 para empezar a negociar, una cifra inasumible por el club en estos momentos. Por ello el Barcelona ya busca fórmulas para abaratar el coste de una posible incorporación. Las elecciones marcan el ritmo de esta serie de movimientos, que tomarán mayor ritmo una vez pase este periodo y se decida quién se convierte en presidente.