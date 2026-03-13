Fernando Alonso 'pasa' de Honda y se centra en el chasis de Adrian Newey: "Algún pasito adelante"

Alberto Cercós García 13 MAR 2026 - 10:44h.

Fernando Alonso solo ha podido clasificarse en 19ª posición para la carrera al 'sprint' del GP de China

El Madring va cogiendo forma: así esperan que luzca para el Gran Premio de España de F1

Compartir







El día a día de Fernando Alonso en este inicio de temporada está siendo muy duro. No salen las cosas, las prestaciones del monoplaza dejan mucho que desear y la cruda realidad es que la sinergia Aston Martin-Honda va en una dirección destructiva. Si bien en Japón trabajan para remediar la situación, el Gran Premio de China se antoja desesperante para los intereses del piloto español. Durante la primera jornada de trabajo, Alonso ha podido dar únicamente 20 vueltas: 18 en la FP1 y dos durante la clasificación para la 'sprint' de este sábado. Un lastre más, el hecho de tener una 'sprint' tan pronto en el calendario, pero igual para todos los equipos. Hay quien sí ha trabajado bien desde el primer momento como Mercedes o Ferrari, y hay quien no. Porque no solo Aston Martin está sufriendo, Cadillac y Williams también.

Alonso, tras la clasificación para la 'sprint', analiza todo lo que ha dado el día de sí. Confiesa que ya no tienen más repuestos y que el objetivo, más allá de dar el máximo número de vueltas posibles, es sobrevivir. "Trataremos de completar vueltas. No tenemos más repuestos en la unidad de potencia así que cualquier problema sería muy difícil para nosotros en el resto del fin de semana. Tenemos que sobrevivir en cuanto a fiabilidad y tratar de aprender tanto como sea posible. Solo dimos dos vueltas. Habíamos hecho algunas en los entrenamientos libres y tratamos de mejorar el chasis porque el motor es lo que es. Trataremos de mejorar para la carrera pero el límite está ahí. Williams está tres décimas por delante, eran ocho décimas en Australia así que hemos hecho algo de progreso, pero siguen muy lejos", cuenta el asturiano.

Fernando Alonso se centra en Adrian Newey

Fernando Alonso quiere dejar al margen el monotema de Honda. Está claro que es la fábrica japonesa quien tiene que lograr un motor competitivo y adecuado al AMR26, pero hasta entonces... el español quiere centrarse en otros puntos del monoplaza. El chasis de Adrian Newey también es importante, y resaltarlo forma parte del discurso de Alonso en China.

PUEDE INTERESARTE Carlos Sainz no levanta cabeza y Williams roza un nuevo ridículo: sus dos coches no pasaron el primer corte

"No realmente. Hemos dado dos vueltas ahora en clasificación, hemos dado algunas vueltas en Libres y he intentado mejorar en el lado del chasis hasta el final, pero es lo que es. Vamos a intentar mejorar más para mañana, pero el límite, más o menos es, Williams está tres décimas por delante, estaban ocho décimas por delante en Australia. Hemos progresado, pero obviamente, todavía muy lejos", zanja.