Javier Tebas explica por qué no le gusta la quinta plaza extra para España: "Es la industria real"

La lucha de plaza extra en Champions League va a ser una batalla interesantísima hasta que acaben las competiciones continentales. Si el miércoles dio un giro favorable para España con la victoria del Real Madrid ante el Manchester City y el empate del Bayer Leverkusen ante el Arsenal, los resultados de este jueves han dado aún más ventaja a los españoles.

A pesar de que el Real Betis Balompié cayó derrotado en Atenas ante el Panathinaikos, la victoria del Rayo Vallecano sobre el Samsunspor en Turquía, y el empate del Celta de Vigo en casa ante el Olympique de Lyon han permitido a la 'delegación' española seguir sumando y ampliando su ventaja sobre los alemanes. Con todo, España acaba la semana con tres victorias madrileñas -Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano-, dos empates -FC Barcelona y Celta de Vigo- y una derrota -Real Betis-.

¿Cómo va la lucha por la quinta plaza de Champions League?

Tras los resultados de este jueves, España suma 18.406 puntos, tomando distancia sobre una Alemania que se encuentra ahora con 18.142, después de que ninguno de sus tres representantes -Stuttgart, Friburgo y Mainz 05- hayan sido capaces de ganar este jueves.

El que sí se acerca más es Italia, con 17.928 puntos, después de que el Bolonia y la Roma hayan empatado entre sí y la Fiorentina se haya impuesto al Raków Częstochowa. Portugal, por su parte, acumula 17.000 puntos, sumando la victoria del Oporto sobre el Stuttgart, ya que el Sporting de Braga cayó derrotado ante el Ferencvaros.

Inglaterra tiene prácticamente asegurada una plaza adicional para la próxima Champions, aunque su jornada ha sido catastrófica con solo una victoria, la del Aston Villa, en nueve enfrentamientos. La otra en discordia se la disputarán seguramente entre españoles y alemanes, con Italia y Portugal al acecho. De lo que suceda la semana que viene en todas las competiciones, con los seis representantes con muchas opciones de pasar de ronda, dependerá mucho del resultado final.