Pepe Jiménez Sevilla, 12 MAR 2026 - 21:06h.

El uno por uno del Betis ante el Panathinaikos: el colmillo se quedó en Sevilla

Diego Llorente, expulsado, no podrá jugar la vuelta ante el Panathinaikos

Diego Llorente no podrá ayudar a sus compañeros ante el Panathinaikos. El zaguero del Betis se marchó expulsado este jueves ante los griegos tras cometer un discutido penalti que tuvo que ser señalado tras la intervención del VAR.

No sería una tarde sencilla para Diego Llorente. El zaguero arrancaba la cita y, tras apenas unos minutos de juego, entendió que Tetteh no se lo pondría nada fácil. El potente atacante del Panathinaikos se movería por todo el ancho del ataque y tras provocar la amarilla con Natan en la primera mitad, en la segunda acabó desesperando al ex de la Real Sociedad.

Fue tras una acción en banda, en la que Diego Llorente fue al suelo tras chocar con el punta, cuando el árbitro le mostraría la primera amarilla al zaguero, una situación que acabaría siendo clave... hasta sin Tetteh.

Porque cuando apenas quedaban cinco minutos para el final, Diego Llorente llegó muy apurado a proteger un disparo de Swiderski, el hombre que entró por Tetteh, y el VAR no tendría dudas. Llamada al colegiado principal, revisión en la pantalla y, tras una breve explicación a Aitor Ruibal, balón a los once metros. El central no se lo podía creer.

La acción, por si fuese poco, le costaría la segunda amarilla y Diego Llorente, entonces, recordó que todo el desgaste que le había provocado cubrir a Tetteh le había jugado una mala pasada.

El debate alrededor del penalti de Diego Llorente

El penalti señalado al zaguero, como de costumbre cuando aparece el VAR, ha creado todo tipo de opiniones, concentrándose en dos: un contacto residual y una tardía llegada de Diego Llorente que podría haber sido más efectiva.

Sea cual sea la opinión, ya es tarde para corregirlo y ahora el Betis tendrá que remontar la próxima semana sin Diego Llorente sobre el campo.