Fran Fuentes 12 MAR 2026 - 14:37h.

El director deportivo del Betis avisa: "El cuadro es benévolo, pero si no corres, cualquiera te puede pintar la cara"

La historia de los tres aficionados del Betis que ya tienen todo para la final de la Europa League: "Lo saqué en julio"

Compartir







Manu Fajardo ha comparecido en la previa del partido del Real Betis frente al Panathinaikos. El director deportivo del Real Betis ha pasado revista a la enfermería verdiblanca, deteniéndose en los casos de Lo Celso, Amrabat e Isco, pero también ha valorado la evolución del equipo en las últimas semanas, con malos resultados tanto en el derbi como frente a Rayo y Getafe. Con la quinta plaza a tiro y la posibilidad de jugar Champions, entiende que el equipo no debe desentenderse de LALIGA, por más que la Europa League genere máxima ilusión. A continuación, sus palabras:

Cómo está viendo al equipo: "Bien, al final mi trabajo es estar al lado. Nosotros somos conscientes de los problemas del equipo en la elaboración y circulación del juego. Lo que me encuentro en Manuel es esas ganas de encontrar ese buen juego".

Enfado por los últimos resultados: "Obviamente. Al final cuando no sacas los tres puntos adelante frente al eterno rival, o cuando no ganas al Rayo o cuando el Getafe sin hacer nada del otro mundo se va 2-0 al descanso sin hacer nada del otro mundo, te enfada. Cuando pierdes sin que el rival haya tenido notoria superioridad. Duele, jode y te enfada. Al final tenemos la suerte de jugar cada 72 horas, tenemos que estar más cerca del entrenador y aportar lo que toca al 102%".

La parte más amable del cuadro en Europa League: "El sorteo en este aspecto ha sido benévolo. El camino que nos podemos encontrar hasta la hipotética final, ojalá así fuese, es más fácil. Oero tú tienes que dar tu máximo nivel, con intensidad, personalidad con balón... si no corres y no sales bien, cualquier rival te puede pintar la cara".

Qué rival se va a encontrar el Betis: "Sobre todo creo que nos vamos a encontrar un equipo muy bien trabajado sin balón. Cambió su identidad de juego a tres centrales, junta mucho sus líneas, deja pocos espacios y sale con velocidad. Es similar a lo que nos encontramos en Getafe. Quiere parar el juego, bajar el ritmo del partido, pero también tiene ida y vuelta. Luego además tiene un mediocentro como Renato Sanches con buen pie y Teté, un delantero versátil".

La necesidad de no descuidar LALIGA: "Totalmente. La competición europea ilusiona, el sorteo ha sido benévolo pero toca demostrarlo en el campo. Pero no hay que descuidar la competición local porque ojalá esa quinta plaza te dé acceso a disputar la Champions. No tengo dudas de que Manuel va a tomar las decisiones adecuadas para que el Betis luche hasta el final por esa quinta plaza".