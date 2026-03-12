Fran Fuentes 12 MAR 2026 - 14:13h.

También valora la exigencia de la afición hacia el equipo verdiblanco

Monchi no oculta su deseo para el Betis como sevillista sin superar un límite: "Decir que no es absurdo"

Compartir







Manu Fajardo ha comparecido en la previa del partido frente al Panathinaikos. Con el equipo concentrado en el hotel en Atenas en las horas previas al arranque del duelo, el director deportivo del Real Betis ha concedido una entrevista en Deportes COPE Sevilla en las que ha valorado varios de los temas que más interesan en el seno del beticismo. Uno de ellos es el estado de los lesionados de gravedad. Y es que Gio Lo Celso, Sofyan Amrabat e Isco Alarcón siguen preocupando (y mucho) a la afición verdiblanca. Asimismo, ha reflexionado sobre la ilusión que la afición tiene depositada en la UEFA Europa League y la exigencia y críticas hacia el equipo.

En este sentido, Manu Fajardo sabe que el beticismo está especialmente preocupado por el mediapunta malagueño. No obstante, comienza dando explicaciones sobre los demás: "Por darle también su importancia, Sofi ya está llegando al último tramo de su recuperación. Si no está para el Celta para el siguiente, seguramente, estará disponible. Trabaja casis in molestias con nuestros fisios. Gio también, hace ya trabajo en césped. E Isco sigue con su proceso. Las noticias son positivas. Hay que ir con calma y confiar en los profesionales del club", asegura. En este sentido, Manuel Pellegrini recuperaría a un efectivo al que lo poco que se le ha visto de verdiblanco mostró condiciones, pero que apenas ha podido mostrarlas debido a su problema físico.

Por otra parte, el director deportivo también ha querido exigir más a la plantilla: "A pesar de que hemos tenido lesionados, hay que ser consciente de que hay jugadores que no han dado su mejor versión. Hay un buen equipo, plantilla equilibrada, aunque hay que equilibrar algunas situaciones. Aún hay jugadores de los que se espera más, pero creo que el tramo final de la temporada es ilusionante. Todos tenemos la obligación de seguir dando más en este tramo de la temporada tan ilusionante", reflexiona.

También ha respondido sobre las demandas del beticismo, quien se preocupa tras los malos resultados de las últimas semanas. Y es que partidos como el derbi, que fueron ganando por dos goles a cero para acabar empatando. o los del Rayo Vallecano y el Getafe han generado mucho malestar entre la afición verdiblanca. En este sentido, Manu Fajardo tiene claro que, a su manera, es señal de crecimiento: "Es positiva esa exigencia, es positivo que haya esa crítica y es positivo que el aficionado betico se acostumbre a ganar. Toda crítica razonada hay que recibirla con positividad porque eso nos va a llevar a dar más en el día a día", sentencia.