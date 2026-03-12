Se dispararon 242 kilos de pólvora en 320 segundos, aproximadamente

Aprovechando la mejoría deportiva, la plantilla del Valencia CF ha cumplido con la tradición y ha presenciado este jueves tras la sesión de entrenamiento la mascletá desde el balcón del Ayuntamiento. Los jugadores, en especial los nuevos, han alucinado con el espectacular festejo de pólvora que hizo temblar nuevo la plaza del Ayuntamiento. Y es que el martillo de Thor retumbó de nuevo en la plaza de L’Ajuntament con la Pirotecnia Alpujarreña, que disparó 242 kilos de pólvora en 320 segundos, aproximadamente. El disparo llevaba por nombre “Masclethor 5.0” y trajo a la plaza de L’Ajuntament lo mejor del arte pirotécnico de esta empresa de Ugíjar (Granada).

Los nuevos alucinan con la mascletá

Todos los presentes fliparon literalmente con la mascletá, pero lógicamente los más sorprendidos fueron Filip Ugrinic, Largie Ramazani, José Copete, Guido Rodríguez, Renzo Saravia, Baptiste Santamaría, Lucas Beltrán, Dani Raba, Unai Núñez o Arnaut Danjuma. También llegó Umar Sadiq en enero, aunque el año pasado ya estaba en marzo y ya conoció las sensaciones de vivir una mascletá además desde un lugar tan privilegiado.

Especialmente reseñable fue la reacción de Ramazani y Danjuma, que en un principio dijeron que no tenían miedo pero luego acabaron tapándose los oídos, impresionados ante el ruido y la pólvora. "¡No te escucho!", gritaba el belga a la prensa cuando intentaban preguntarle qué le estaba pareciendo la Mascletà... después de mostrarse tranquilo poco antes con un "yo nunca tengo miedo".