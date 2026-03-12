David Torres 12 MAR 2026 - 09:20h.

La mitad de los pilares que rodean el estadio ya están colocados

ValenciaLas obras del Nou Mestalla siguen viento en popa a toda vela. Mientras la candidatura de Valencia se posiciona para ser sede del Mundial 2030 delante de la FIFA, los trabajos del estadio continúan su curso a la velocidad de crucero conforme al cronograma pactado con el Ayuntamiento. Lo que el Valencia CF, la Generalitat, el Ayuntamiento y la Federación Valenciana le prometieron a la FIFA en el bidbook que destapó ElDesmarque en 2024, y que Rafael Louzán defendía este martes, es una realidad que, sin embargo, avanza de forma asimétrica. Esto es, el Nou Mestalla crece más rápido y avanza más veloz por su cara norte que por la sur. Con todo, la FIFA, que como ha venido publicando este medio desde hace meses, no tomará la decisión definitiva hasta después del Mundial 2026, verá las obras cuando venga mucho más avanzadas que lo que están ahora.

¿Por qué el Valencia CF acelera más por el lado norte que por el sur?

Como se puede comprobar en las imágenes que acompañan este artículo, las primeras escaleras exteriores, las primeras vigas, las primeras piezas que forman parte del anillo de compresión se están colocando en el lado norte del estadio, justo en la calle de Españeta (hoy calle Safor). El motivo, según ha podido saber ElDesmarque es que, ahora mismo, la prioridad es despejar esa zona dónde se construirá el terciario del Nou Mestalla que compró Atitlan.

Y es que, aunque cuando se inaugure el Nou Mestalla (julio de 2027) las torres de oficinas, el hotel y demás edificios anexos al campo no tienen que estar construido, esa zona comercial y administrativa comparte con el campo zona urbanizable y vías de evacuación de una instalación que va a albergar hasta 70.044 espectadores. Es por eso que, a día de hoy, la prioridad es despejar esa zona norte, acabarla cuanto antes para que la constructora que se encarga de la zona comercial pueda comenzar también la adecuación de esa zona.

A día de hoy, la mitad de los pilares que rodean el estadio ya están colocados y el anillo de compresión que sostendrá la cubierta empieza a tomar forma.