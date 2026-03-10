David Torres 10 MAR 2026 - 15:01h.

Eduard Dervishaj: “El proceso de elección de sedes para el Mundial 2030 está abierto"

Louzán cree que la FIFA no tendrá dudas con el Nou Mestalla para el Mundial 2030 y aprieta a Vigo: "A la FIFA no le gusta la bronca"

Compartir







BarcelonaHoras después de que Rafael Louzán se mojara a favor del Nou Mestalla y la candidatura de Valencia y apretara a Vigo y Balaídos, ha sido el director de relaciones internacionales de la RFEF, Eduard Dervishaj, quien ha confirmado que la RFEF está trabajando para dar validez a las sedes que ya fueron ofrecidas a la FIFA y ampliar el número con la capital del Turia y la ciudad gallega como principales candidatas.

Tras la primera jornada de trabajo en Barcelona junto a los responsables de la FIFA, Dervishaj, que está al frente del equipo que coordina con FIFA las visitas a las sedes de España, ha explicado el punto en el que están los trabajos para el torneo de 2030.

"El proceso de elección de las sedes del Mundial está abierto"

En ese sentido, Dervishaj explica que la elección de sedes para el Mundial “es un proceso abierto, en el que nadie nos garantiza que podamos incluir otra ciudad, pero nosotros desde la RFEF trabajamos para que sea así. Pensamos que en España tenemos sedes fuera de la candidatura con posibilidades para ser sede en el futuro”.

"Pensamos que en España tenemos sedes fuera de la candidatura con posibilidades para ser sede en el futuro”. RFEF

Así, ante la posibilidad de que más ciudades se incorporen al catálogo definitivo de sedes para la Copa Mundial de 2030, el representante de RFEF explica que “nos gustaría visitar todas las sedes posibles en nuestro país, pero el procedimiento establecido por FIFA indica que solo se pueden visitar en este momento las sedes presentadas en la candidatura. Esto no significa que todo esté cerrado, pero hay que cumplir con lo presentado. Con el tiempo intentaremos tener más sedes”.

Dervishaj apoya las palabras de Louzán

En la linea expresada durante todo este tiempo por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, Dervishaj afirma que “somos los primeros interesados en tener más sedes en España. Además, pensamos que hay ciudades, sedes y estadios que pueden cumplir los requisitos de FIFA, después de un trabajo que está por hacer”.