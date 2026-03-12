David Torres 12 MAR 2026 - 09:08h.

Zorío anuncia que, aunque le rechacen el recurso, irá a la Audiencia

Enésimo revés judicial a Miguel Zorío: El juez inadmite su última querella contra Peter Lim

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF en tiempos de Vicente Soriano cuando se pararon las obras del Nou Mestalla y se anunció que las parcelas de Mestalla estaban vendidas cuando no era así, además de máximo responsable de Marea Valencianista, ha presentado recurso de reforma contra el auto del juez responsable de instrucción 19 de Valencia en el que se inadmitía su querella contra Peter Lim.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia decidió inadmitir a trámite la querella presentada por el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío contra el máximo accionista del club, Peter Lim, y otros directivos vinculados a Meriton Holdings, al no apreciar indicios de delito en las acusaciones de supuestos delitos societarios, estafa o administración desleal.

El juez, muy duro contra Zorío

El juez, en su auto, cuestiona con dureza varios de los fundamentos de la querella. Sobre las acusaciones relativas a la filial Valencia CF Asia Ltd, señala que “el incumplimiento de un acuerdo social no equivale a la comisión de los delitos” denunciados y subraya que la existencia de esa sociedad “no se ha ocultado”, ya que figuraba en las cuentas anuales del club depositadas en el Registro Mercantil.

La querella no aporta elementos concretos que permitan sostener delitos de falsedad, estafa o apropiación indebida y reprocha que se solicite al juzgado que investigue para comprobar hechos que el propio querellante no acredita, dice el juez

Además, el juez llega a afirmar que la querella no aporta elementos concretos que permitan sostener delitos de falsedad, estafa o apropiación indebida y reprocha que se solicite al juzgado que investigue para comprobar hechos que el propio querellante no acredita.

Zorío ahora responde de nuevo y vuelve a la carga

Ahora el ex dirigente no entiende que “de manera inexplicable se niega a investigar hechos que en otros países no sólo se han investigado, si no que han supuesto la condena de los culpables por delitos idénticos”.

No contento con ello Zorío asegura que “Ya puedo adelantar que este recurso será rechazado, pero tenemos grandes esperanzas en el recurso de apelación que presentaremos ante la Audiencia", asegura antes de citar jurisprudencia (Caso Mónica Oltra) y enumerar en una nota de prensa remitida a los medios los hechos que él asegura haber documentado y que considera que podrían ser constitutivos de delito contra la opinión del estamento judicial, que por enésima vez le quita la razón.