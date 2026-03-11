Una segunda vuelta de Champions y un reto anual para Carlos Corberán

Que opciones (reales) tiene el Valencia CF de ir a Europa: Contesta el Big Data

El Valencia puede superar sus puntos de la primera vuelta con diez partidos menos

ValenciaEl Valencia CF, tras sus dos victorias consecutivas en Mestalla, ha firmado un arranque de segunda vuelta con números propios de la zona alta de la clasificación, hasta el punto de situarse entre los mejores equipos del campeonato en este tramo.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán ha sumado 15 puntos en los ocho primeros partidos, con un balance de cinco victorias y tres derrotas, lo que lo coloca quinto en la clasificación parcial de la segunda vuelta, solo por detrás de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna. Este rendimiento contrasta con la primera mitad del campeonato, en la que el equipo apenas alcanzó 17 puntos en 19 jornadas, por lo que ya roza ese registro con once encuentros menos disputados, evidenciando una reacción que lo sitúa en dinámica de “puestos de Champions” si se atiende únicamente al rendimiento del segundo tramo liguero.

Una segunda vuelta casi de Champions con diez partidos menos

El Valencia, que visita este sábado al Oviedo, puede superar los 17 puntos que sumó en toda la primera vuelta pese a haber disputado diez partidos menos en la segunda parte del campeonato, en la que ya acumula 15.

En los diecinueve primeros partidos de Liga, el conjunto valencianista logró tres victorias, ocho empates y ocho derrotas. Con 17 puntos, el equipo terminó en puestos de descenso al término de la primera mitad del campeonato, en la decimoctava posición de la clasificación.

Sin embargo, el rendimiento del Valencia ha cambiado en el inicio de la segunda vuelta. En los ocho primeros partidos de esta fase del campeonato ha sumado 15 puntos con su balance de cinco victorias y tres derrotas.

El equipo de Carlos Corberán ha pasado de estar en la zona roja a alejarse de ella a siete puntos. Con una lucha por la permanencia tan apretada, las dos victorias consecutivas que el equipo ha sumado en Mestalla contra Osasuna y Alavés le han permitido dar un salto en la clasificación hasta la duodécima posición.

Los fichajes, clave

En esta mejoría han sido claves refuerzos invernales como Sadiq Umar, Guido Rodríguez o Unai Núñez unidos a la capacidad goleadora de Largie Ramazani, sobre todo desde el punto de penalti, que ha ganado protagonismo en este segundo tramo y ya es el segundo máximo goleador con cuatro goles, la mitad que Hugo Duro.

A igualar la mejor racha con Carlos Corberán

El Valencia, que se enfrenta este sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere en Liga, busca en dicho enfrentamiento además encadenar su tercera victoria consecutiva en el campeonato, una circunstancia que no se produce desde hace casi un año. El equipo valencianista antes de enfrentarse al conjunto ovetense ha sido capaz de imponerse al Osasuna (1-0) y al Alavés (3-2), ambos encuentros en Mestalla, y su última derrota se produjo en el duelo regional ante el Villarreal (2-1) en La Cerámica.

Para encontrar una racha de tres triunfos del conjunto dirigido por Carlos Corberán hay que remontarse hasta finales del mes de marzo y principios de abril de 2025, ya con Carlos Corberán, cuando venció al Sevilla (1-0) y el Mallorca (1-0), como local, y fue capaz de hacer lo mismo en el Bernabéu frente el Real Madrid (1-2).